Sandra Kubicka i Aleksander Baron niedawno zostali rodzicami. W maju na świat przyszedł syn modelki i muzyka. Oboje regularnie dokumentują każdą chwilę z dzieckiem. Kubicka bez wahania dzieli się nawet szczegółami z narodzin Leonarda. "Z tamtej nocy obecnie niewiele pamiętam, to tak, jakbym nie chciała pamiętać. (...) To jest dla mnie traumatyczne doświadczenie. Będę musiała to przerobić u psychologa, który zajmuje się tematami wcześniaków i nagłych porodów" - wyznała na InstaStories. Świeżo upieczeni rodzice z radością pokazują fanom radosne chwile z chłopcem. Ostatnio Baron rozczulił internautów.

Baron opublikował urocze nagranie. Fani nie posiadają się z radości

Aleksander Baron opublikował urocze nagranie z synem. W udostępnionym materiale trzymiesięczny Leonard przypadkowo włożył rękę tacie do ust. "Yum (z ang. "pyszne" - przyp. red)" - tak muzyk podpisał filmik. Fani byli wręcz zachwyceni. Niektórzy byli zaskoczeni, że zabrakło negatywnych komentarzy. "Ale się zaskoczyłam, byłam pewna, że rozpęta się g****burza, że to niehigieniczne, 'jak tak można' itp., tu proszę sami normalni ludzie. Przesłodkie" - napisała jedna z obserwatorek. "Takie szalone zabawy tylko z tatą", "Aniołek", "Jesteście cudni razem z Leosiem, miło się na was patrzy" - dodawali inni komentujący. Obserwujecie Barona w sieci? Chcecie zobaczyć więcej kadrów z synem Barona i Kubickiej? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Sandra Kubicka chwali swojego męża. Tak opisała Barona

Sandra Kubicka bardzo chwali swojego męża. W mediach społecznościowych regularnie podkreśla, że świetnie sprawdza się w roli ojca. Wyznała przykładowo, że chętnie wstaje on do syna w nocy. Ona sama również czuje się zaopiekowana. "Jestem cholernie dumna z mojego męża za to, jak poradził sobie z tym wszystkim. Odpuściłam dosłownie wszystko, odkąd urodził się Leoś, zrobiłam wielki stop w życiu prywatnym i w pracy, bo nie radziłam sobie z tą sytuacją psychicznie. Wtedy wkroczył Alek i przejął pałeczkę, żebym nie musiała się o nic martwić" - pisała modelka na profilu na Instagramie. Kubicka podkreślała też, że Baron zachował zimną krew podczas porodu wcześniaka. "To on schował cały strach oraz stres i przekazywał mi tylko spokój, bo wiedział, że chociaż jedno z nas musi być silne" - podkreślała, nazywając ukochanego najlepszym mężem. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka relacjonuje pierwszy lot z synem. "Co za eskapada". Nie zgadniecie, kogo spotkali!