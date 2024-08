Ola Kwaśniewska aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie. W końcu o publikę liczącą ponad 300 tys. obserwujących należy dbać. Często wstawia tam informacje dotyczące życia zawodowego, ale również prywatnego, w którym ważną rolę odgrywają rodzice, ukochany Kuba Badach oraz czworonożni przyjaciele. Ostatnio spędzała czas z mamą na Mazurach, co nie mogło obyć się bez fotorelacji. Czujni fani zwrócili uwagę na pewien detal.

Ola Kwaśniewska zapozowała w okularach. Fani mówią jednak o Jolancie. "Fajne odbicie"

Znana dziennikarka zrobiła zdjęcie, kiedy akurat przytulała do siebie psa. Uśmiechnięta zapozowała w okularach przeciwsłonecznych, w których odbiła się jej mama. Nie umknęło to uwadze spostrzegawczych internautów. "Fajne odbicie w okularach" - czytamy w komentarzach. Widać, że Jolanta Kwaśniewska opalała się w bikini. Co jeszcze piszą internauci? "Cudowne zdjęcie. Pełne miłości", "Piękne jesteście dziewczyny", "Śliczna córcia", "Pozdrowienie dla wszystkich uczestników rejsu, również tych na drugim planie, a w odbiciu okularów. Najlepsze towarzystwo" - dowiadujemy się. Wspomniany post znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Jolanta Kwaśniewska, Aleksandra Kwaśniewska KAPiF.pl

Ola Kwaśniewska zbudowała z mamą niezwykłą więź. Jolanta złożyła jej laurkę w wywiadzie

Warto zaznaczyć, że dziennikarka jest jedyną córką Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Aleksandra spędziła dzieciństwo w Pałacu Prezydenckim. Już od najmłodszych lat miała fantastyczną więź z mamą. Kwaśniewskie wielokrotnie opowiadały o swojej relacji, która jest bardzo przyjacielska. Jolanta nie kryje dumy z dorosłej córki, co podkreśliła w jednym z wywiadów dla "Vivy!". "Masz witalność i ciekawość ludzi, jaką ja zawsze miałam. I takiego figla w oku. W naszej rodzinie wszyscy jesteśmy gadułami, ale umiemy słuchać. Poza tym wydaje nam się, że powinnyśmy bardziej żyć dla innych niż dla siebie. W moim przypadku zawsze to był dom i działalność charytatywna, a ty z takim samym oddaniem robisz to w stosunku do swoich przyjaciół. Mam nadzieję, że to jest coś, co wyniosłaś z domu. No i jesteś bzik. Ale to jest fajne" - przyznała córce była pierwsza dama.