Agnieszka Chylińska nie wytrzymała. Oberwało się Polakom. 'Brudasy'

Agnieszka Chylińska jest bezsprzecznie jedną z największych gwiazd polskiej branży muzycznej, która od dekad utrzymuje sporą popularność. Piosenkarka cały czas jest aktywna zawodowo i poza występami na scenie, od lat spełnia się jako jurorka w "Mam talent!" - jako jedyna zasiada w jury od początku programu. 48-latka nie zapomina o tym, by publikować treści w sieci. Tym razem postanowiła wyrazić swoje oburzenie na... Polaków.

Agnieszka Chylińska psioczy na Polaków. To ją tak zdenerwowało

Piosenkarka ma na Instagramie niemal pół miliona obserwujących. Treści, które publikuje, skupiają się raczej na koncertach i ich zapowiedziach. Zdarza się, że podzieli się życiem prywatnym. W tym przypadku podzieliła się fanami zdenerwowaniem. Chylińska udała się na przejażdżkę rowerem i to skłoniło ją do pewnych przemyśleń, którymi podzieliła się w odrębnym poście. "Jako rowerzystka-amator na swojej drodze spotykam różne bardzo dziwne przedmioty, naprawdę bywa ciekawie na tej trasie, którą jeżdżę" - tak zaczęła wywód gwiazda. Chylińska zażartowała, że może za cztery lata wystąpi na igrzyskach, dzięki czemu zwiększy szanse Polski na medal. Po chwili przeszła jednak do sedna sprawy. 48-latka zdenerwowała się na rodaków.

Zobacz, jaka Polska jest piękna, gdyby nie brudasy, które wyrzucają jakieś koszmarne rzeczy z samochodów, nie wiem, z czego to jest. Ale ci, co jeżdżą polnymi drogami, wiedzą, o czym mówię. Polska jest piękna, jestem zakochana w tym kraju

- stwierdziła na nagraniu. W naszej galerii zobaczycie ujęcia z rowerowych wojaży Chylińskiej.

Agnieszka Chylińska doceniła polskich sportowców

Piosenkarka postanowiła przy okazji podziękować naszym medalistom. "Zazdroszczę wam, a póki co szlifuję tę moją emerycką kondycję" - powiedziała. Przypominamy, że Polacy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobyli dziesięć medali - jeden złoty we wspinaczce zdobyła Aleksandra Mirosław. Srebrne zdobyli: siatkarze, kajakarka Klaudia Zwolińska, pięściarka Julia Szeremeta oraz kolarka Daria Pikulik. Pięć brązowych krążków wywalczyli: panie w szermierce drużynowej, Aleksandra Kałucka we wspinaczce, wioślarze, tenisistka Iga Świątek, oraz biegaczka Natalia Kaczmarek.