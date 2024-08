Polska tiktokerka to kopia Blair Waldorf. Tylko spójrzcie na te zdjęcia

"Plotkara" to legendarny amerykański serial młodzieżowy oparty na serii powieści o tym samym tytule autorstwa Cecily von Ziegesar. Zadebiutował na ekranie we wrześniu 2007 roku. Od tamtego czasu aktorzy grający głównych bohaterów nie musieli martwić się o popularność. A zwłaszcza piękne, choć różne Blake Lively, grająca Serenę van der Woodsen i Leighton Meester, grająca Blair Waldorf. Jak się jednak okazuje, gdyby twórcy serialu chcieli zrobić jego remake (nowej "Plotkary" nie liczymy - fani będą wiedzieć, dlaczego), śmiało mogliby szukać obsady w Polsce.

Polska tiktokerka wygląda jak Blair Waldorf. Tylko spójrzcie na jej zdjęcia

Dlaczego? Ponieważ w naszym kraju żyje niejaka Zosia Krasiuk, która jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, a szczególnie na TikToku. Na tej platformie posługuje się nickiem honeyshot07. Dziewczyna jest łudząco podobna do granej przez Meester Blair Waldorf. Ciemne włosy, jasna cera, ogromne ciemne oczy i spore usta przysporzyły jej niemałą ilość fanów. Na TikToku obserwuje ją 149 tys. osób. "Polska Blair" zajmuje się przede wszystkim nagrywaniem TikToków w stylu lip sync, czyli rusza ustami do tekstów z filmów/seriali i piosenek. Często używa właśnie tekstów z "Plotkary". Jej publiczność nie ma wątpliwości - Zosia Krasiuk jest wierną kopią Blair Waldorf, o czym dają znać w komentarzach. "Jejkjuuuu jesteś taka śliczna. Odkąd zaczęłam oglądać "Plotkarę" - wyglądasz jak Blair ale ładniejsza"; "Jesteś bardziej podobna do Blair niż sama Blair, to niemożliwe!"; "Wygrałaś życie wyglądając jak Blair"; "Boże ona wygląda jak Blair" - piszą. Zdjęcia Polki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

