Ignacy Gogolewski był znanym aktorem, który występował m.in. w "Karabinach", "Na dobre i na złe" oraz "Lekarzach". Wiele kobiet uważało go za bardzo przystojnego mężczyznę. Pierwszą żoną aktora była Katarzyna Łaniewska. "Połączyła nas pasja sportowa, graliśmy razem w ping-ponga, aż ten ping-pong doprowadził do zakochania się w sobie. I niespełna po moim trzecim roku szkoły teatralnej oświadczył mi się. Kończył studia, gdy wzięliśmy ślub" - wspominała aktorka w rozmowie z Teresą Gałczyńską. Gogolewski i Łaniewska doczekali się córki. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Powodem była niewierność aktora.

Ignacy Gogolewski wywołał skandal. "Zainteresował się inną osobą"

Katarzyna Łaniewska opowiadała w wywiadach o tym, że Gogolewski odszedł do innej kobiety. - Mój małżonek zainteresował się inną osobą, zresztą w tym samym domu. Zawsze mówię, że spadł z piątego piętra na pierwsze, na inną klatkę - wspominała w programie "Grunt to rodzinka". Chociaż Łaniewska nie zdradzała tożsamości nowej partnerki Gogolewskiego, to media szybko odkryły, że chodziło o Irenę Dziedzic. Wybuchł prawdziwy skandal. Rzekomo dziennikarka Telewizji Polskiej wyjechała nawet do Ameryki, aby przeczekać tam największą burzę w mediach. Gogolewski nie rozpaczał zbyt długo. Zdołał podbić jeszcze serce Niny Andrycz, a potem spotkał Joannę Rawik. Ostatecznie jednak ożenił się z Mariną Niecikowską. Niestety dziennikarka zmarła w katastrofie lotniczej zaledwie dwa miesiące po ich ślubie. Chcecie zobaczyć zdjęcia Ignacego Gogolewskiego? Znajdziecie je w galerii na górze strony.

Ignacy Gogolewski nie chciał trzeciego ślubu. "Małżeństwo mi nie służy"

Pod koniec lat 80. Ignacy Gogolewski związał się z teatrolożką Ewą Kwiecień. Byli razem aż do śmierci aktora, który zmarł w 2022 roku. Zakochani nie zdecydowali się nigdy na ślub. - Małżeństwo mi nie służy - mówił aktor w jednym z wywiadów. Tłumaczył, że "jak wiele par na świecie, żyją na kocią łapę".