Roberta Makłowicza uwielbiają tysiące Polaków. Dziennikarz zasłynął charakterystycznym stylem wypowiedzi oraz błyskotliwymi komentarzami. Programy z jego udziałem od cieszą się ogromną popularnością. Kilka lat temu krytyk kulinarny zniknął jednak z telewizji i swoją działalność przeniósł na YouTube. Prezenter od lat spędza kilka miesięcy w roku w malowniczej Chorwacji. Jest bowiem właścicielem pięknego domu w Dalmacji. Jak wygląda jego zagraniczna willa?

Robert Makłowicz ma dom w Chorwacji. Tak się urządził

Robert Makłowicz mimo ogromnej popularności, jest postacią dość tajemniczą. Niewiele wiadomo o życiu prywatnym prezentera. Swój czas dziennikarz dzieli między Kraków a Dalmację. W Chorwacji spędza kilka miesięcy w roku. Nazywa ją "swoim miejscem na ziemi". Na jednym z filmów opublikowanych w serwisie YouTube krytyk kulinarny pokazał, jak wygląda jego zagraniczna willa. Dom zbudowany jest z kamienia, który dominuje także we wnętrzu. W królestwie prezentera, czyli kuchni uwagę zwracają surowe kamienne ściany. Wzrok przyciągają też ciemne marmurowe blaty. Całość jest urządzona w tradycyjnym stylu i idealnie oddaje ducha lokalnej architektury. Największe wrażenie robi jednak zewnętrzna część posiadłości. Znajdziemy tu między innymi ogromne patio z piecem do pizzy oraz miejscem do odpoczynku, a także basen, wokół którego ustawiono wygodne leżaki. Więcej zdjęć chorwackiej willi Makłowicza znajdziecie w naszej galerii.

Tak wygląda dom Roberta Makłowicza w Chorwacji YouTube/Robert Makłowicz

Robert Makłowicz często pokazuje swoje krakowskie mieszkanie. Biblioteka robi wrażenie

Na swoim instagramowym profilu Makłowicz często publikuje także kadry ze swojego krakowskiego mieszkania. Jest ono urządzone w klasycznym stylu. Krytyk kulinarny lubi otaczać się sztuką. Szczególną słabość ma do przedmiotów i obrazów nawiązujących do dynastii Habsburgów. Z biografii dziennikarza dowiadujemy się, że najbardziej pasjonują go Franciszek Józef oraz cesarz Karol. Dzieło przedstawiające pierwszego z tych władców zajmuje honorowe miejsce w mieszkaniu podróżnika. Wzrok przyciąga także biblioteczka, jak na prawdziwego bibliofila przystało Makłowicz, może pochwalić się imponującym księgozbiorem. Książki zajmują honorowe miejsce w jego mieszkaniu.