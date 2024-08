Kinga Zawodnik dała się poznać jako testerka diet. Odchudzanie za pomocą diet nie przynosiło jednak oczekiwanych efektów i celebrytka zdecydowała się na operację bariatryczną. Zawodnik udało się zrzucić ponad 50 kilogramów, co chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Utrata dużej wagi wiąże się jednak z wiszącą skórą brzucha. Celebrytka nie chce ukrywać swojego ciała. Na Instagram dodała zdjęcie z odsłoniętym brzuchem. To wywołało prawdziwe poruszenie w komentarzach.

Kinga Zawodnik pokazała brzuch po utracie wagi. "Może dla kogoś nie wygląda idealnie"

Kinga Zawodnik udostępniła zdjęcie z odsłoniętym brzuchem na Instagramie. Celebrytka podkreśliła, że nie wstydzi się swoich niedoskonałości. "Nie wstydzę się swojego brzucha - wygrałam zdrowie. Może dla kogoś nie wygląda idealnie, ma fałdy, blizny pooperacyjne, rozstępy, ale jest mój. Niczego nie żałuję i z radością patrzę w przyszłość. Dziękuję. Wy wiecie" - napisała Kinga Zawodnik na Instagramie.

Burza w komentarzach pod postem Zawodnik. "Mogłaś to już zachować dla siebie"

Post Kingi Zawodnik i przesłanie ciałopozytywności nie wszystkich jednak przekonało. W komentarzach rozgorzała ostra dyskusja. "Ale po co? Po co to pokazywać? Komu ma się zrobić lepiej", "Nie rozumiem, po co to pokazywać? Rozumiem na plaży, ale po co tutaj?", "Mogłaś to już zachować dla siebie" - pisały niektóre internautki. W komentarzach nie brakowało jednak wyrazów wsparcia i podziwu. Komentujący podkreślali, że Zawodnik wykazała się odwagą. "Brawo za odwagę!", "Zdrowie najważniejsze. Brawo za odwagę wśród tylu hejterów", "Podziwiam panią za pani odwagę i determinację w dążeniu do celu. Co do wyglądu, zawsze była i będzie pani piękna niezależnie od wagi, ma pani niesamowity uśmiech i poczucie humoru", "Szacun dla tej pani, trzeba pokazywać, że ciała są różne i każdy powinien akceptować swoje niedoskonałości" - czytamy w komentarzach. Pojawiły się też głosy, że medycyna cały czas się rozwija, co pomoże Zawodnik rozprawić się z niedoskonałościami. "Plastyka brzucha zrobi robotę później" - napisała jedna z internautek. Na post Kingi Zawodnik zareagowała także Gosia Andrzejewicz. Piosenkarka wstawiła w komentarzu emotikony oklasków.