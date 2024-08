Paweł Mikołajuw szerszej publiczności znany jako Popek jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych polskich artystów. Co prawda raper coraz rzadziej pojawia się w mainstreamowych mediach, jednak nadal nieustannie kontaktuje się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych, a także szokuje wizerunkiem, na który składają się liczne tatuaże, również na twarzy, a także modyfikacje ciała. W jednej z najnowszych rozmów raper zaskoczył wyznaniem. Okazuje się, że podjął ważną decyzję dotyczącą wyglądu. Poznajcie szczegóły.

Popek zaskoczył zmianami w wyglądzie. "Cały tatuaż twarzy usuwam"

Jakiś czas po ostatniej aferze Popek powrócił do sieci. Teraz zaczął znowu udzielać wywiadów. Właśnie pojawił się u Żurnalisty i zaskoczył wszystkich nagłą decyzją o usunięciu tatuażu z twarzy. Trzeba przyznać, że jest to dość niespodziewany ruch, ponieważ raper niemalże od zawsze kojarzony był z ekstremalnym wizerunkiem. - Tatuaże na twarzy to jest rozp*****. Teraz to usuwam. Jestem po szóstym zabiegu. Cały tatuaż twarzy usuwam. Zostawię tylko napis z boku, bo on mi o czymś przypomina - powiedział w trakcie podcastu. Później dodał, że tego typu zabiegi nie należą do najprzyjemniejszych. W dalszej części rozmowy Popek wyjawił, że w momencie, gdy miał gorszy okres w życiu, pewna osoba postanowiła to wykorzystać i właśnie dla tego zdecydował się na radykalne zmiany, w tym wykonanie tatuażu na twarzy. - Nigdy nie byłem przystojniacha, bo zawsze miałem pociętą mordę, oczy jak żaba, czy tam salamandra. Jakbym był trzeźwy, to myślę, że nigdy czegoś takiego bym nie zrobił. Ale się znalazł ten z*** i wykorzystał szansę, że Popuś, jak jest naj***, to można nim podkręcić - stwierdził. Zdjęcia kontrowersyjnego artysty znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Popek wspomniał o córce. Mówi o depresji

W tej samej rozmowie Popek wspomniał o córce. Przypominamy, że raper razem z ukochaną doczekał się dwójki pociech. Okazuje się, że przez afery z udziałem rapera starsza z nich musiała mierzyć się z wieloma nieprzyjemnościami. - Ostatnimi czasy moja córka przeżywała potworną depresję. Wszystko naraz. Bo to się rozlało moje g****o wszędzie, a jestem na tyle medialny, że wiedzą sąsiedzi, kim jestem - wyznał. Później dodał jeszcze, że dziewczynka nieraz wyśmiewana była przez rówieśników. ZOBACZ TEŻ: Partnerka Popka wydała oświadczenie. Wiadomo, gdzie przebywa raper. "Potworny cios".