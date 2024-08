Minął rok od wyjazdu rodziny Rubików do Stanów Zjednoczonych. W 2023 roku Agata i Piotr Rubikowie wraz z córkami Heleną i Alicją spakowali się i wylecieli za ocean. Postanowili podążać za marzeniami i zamieszkali w Miami. Przez okrągły rok rodzina pokazywała swoją codzienność fanom w mediach społecznościowych. Szczególnie Agata Rubik regularnie publikowała kadry z USA. Teraz jednak cała familia wróciła na dłużej do kraju. W trakcie pobytu mieli okazję na dłuższe spotkania z rodziną z Polski. Nie zapomnieli o ważnej uroczystości. Spójrzcie na ten kadr!

Zobacz wideo Rubikowie w Polsce. Gdzie zatrzymali się na ten czas? Nie w swoim domu

Trzy pokolenia na jednym zdjęciu. Rubikowie świętują ważną okazję

Mama Piotra Rubika przez lata działała jako jego menadżerka. Nie da się ukryć, że Żanetę Wrońską i jej syna łączy wyjątkowa relacja. Kobieta niedawno skończyła 80 lat. Z tej okazji wyprawiła przyjęcie. Mogła świętować z Agatą, Piotrem, Heleną i Alicją, którzy przylecieli ze Stanów Zjednoczonych. Zdjęcia z wyjątkowego dnia znalazły się na Instagramie Agaty. Można na nich wypatrzeć również przyrodniego brata dyrygenta, Pawła wraz z żoną Sylwią. "To się dobraliście, takie geny po rodzicach to skarb. Dla mamuśki zdrówka życzę", "Genów nie oszukasz. Piękna mama i piękne synowe", "Wszystkiego najlepszego. Helena podobna do babci" - pisali internauci w komentarzach. Na fotografii pojawiły się aż trzy pokolenia rodziny Rubików. Jesteście ciekawi tego kadru? Urocze zdjęcie, jak i więcej rodzinnych kadrów, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Rubikowie na koncercie Taylor Swift. Podczas pobytu w Polsce zahaczyli o "The Eras Tour"

Agata i Piotr Rubikowie z córkami wybrali się na koncert Taylor Swift. Zagraniczna piosenkarka wystąpiła w Warszawie na PGE Narodowym aż trzy noce pod rząd. Szacuje się, że wśród fanów na stadionie około 20-25 proc. przyjechało z zagranicy. Początkowo żona dyrygenta nie była chętna, ale nie żałowała, że zdecydowała się wybrać na show. "Nie jestem fanką Taylor, nie jestem w stanie słuchać jej piosenek z płyt i do ostatniej chwili nie chciałam iść na koncert. Jednak nie żałuję, takie show warto zobaczyć. Podziwiam też za kondycję, śpiewała przez ponad trzy godziny właściwie non stop" - napisała Agata Rubik. Jakie gwiazdy były jeszcze na koncercie? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Agata Rubik wyprzedaje szafę. Torebka droga, ale spójrzcie na cenę... maskotki