Zapytali Allana Krupę o ciążę Edyty Górniak. Zdecydowana reakcja.

Allan Krupa urodził się 27 marca 2004 roku. Syn Edyty Górniak i Dariusza Krupy poszedł w ślady rodziców i tak jak oni, zajmuje się muzyką. Obecnie 20-latek spełnia się jako DJ, producent muzyczny i raper. Ma już na swoim koncie takie piosenki jak np. "Lambada", "Dżentelmen", "Wow" i "Fake Love". A że w związku z tym zjednał sobie już grono fanów, organizuje czasem Q&A na Instagramie. Podczas ostatniego opowiadał nie tylko o swoich muzycznych planach. Nie obyło się też bez pytań o znaną mamę. Jeden z internautów zapytał go, co by zrobił, gdyby piosenkarka była teraz w ciąży.

Allan Krupa mówi, co by było, gdyby Edyta Górniak była w ciąży

Allan Krupa doczekał się przyrodniego rodzeństwa, które zafundował mu ojciec. Dariusz Krupa poza Allanem jest ojcem kilkuletniej córki o imieniu Lea i syna Stefana. Jednak Allan nie ma z nimi żadnego kontaktu. Kilka lat temu 20-latek doczekałby się rodzeństwa dzięki mamie. W 2019 roku piosenkarka opowiadała, że rok wcześniej straciła ciążę. - Myślę, że z dwa lata bardzo marzyłam o ciąży. Los pokazywał, że raczej to się nie uda. No i zaszłam w ciążę. Niestety straciłam ją. Po całym tym doświadczeniu zrozumiałam, że naprawdę zawsze byłam wdzięczna, że zostałam matką w życiu, ale teraz to jeszcze jakby bardziej narosło we mnie, że całe szczęście, że Pan Bóg mi zesłał tego syna mojego, bo to jest moje wszystko tak naprawdę - mówiła Edyta Górniak w "Dzień dobry TVN". Teraz Allan nie ukrywa, że jakiś czas temu ciąża matki byłaby dla niego kłopotliwa.

Myślę, że jeszcze parę lat temu miałbym z tym problem. Na obecną chwilę już mniejszy. To też jest inaczej, jak jest się całe życie jedynakiem i potem jakby miał być ktoś w twojej rodzinie, to jest inaczej niż jak w młodych latach. Na obecną chwilę zaakceptowałbym i kochał

- wyznał Allan na InstaStories.

Edyta Górniak o karierze syna. "Pomnożył talent rodziców"

Edyta Górniak świętuje obecnie 30-lecie kariery. Z tej okazji niedawno udzieliła wywiadu dla Onetu. co Dziennikarz zapytał ją w nim, co czuje, kiedy czyta czasem opinie, że "wpycha syna specjalnie na scenę". "Pojawia się smutek czy bardziej wściekłość? A może obojętność?" - dopytywał i doczekał się zaskakującej odpowiedzi. Gwiazda pozwoliła sobie skomplementować byłego męża, czego nie robiła od ich rozstania w 2009 roku, które kosztowało ją wiele stresu. - Od najmłodszych lat Allan był utalentowany muzycznie, trudno byłoby mi tego nie zauważyć. Pomnożył talent obojga rodziców. Jego tata był przecież wybitnym gitarzystą jazzowym. Jestem szczęśliwa, że mój syn kocha i potrafi tworzyć muzykę. To także bardzo nas łączy. Kilka miesięcy temu, kiedy w telewizji wykonał na żywo "Fly me to the moon" w moim koncercie świątecznym, publiczność sercem uznała jego talent - stwierdziła diwa.