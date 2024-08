Antek Królikowski zaskoczył wielu, gdy wyjawił, że jego ukochana Izabela jest w ciąży. To oznacza, że niedługo na świecie aktor powita drugie dziecko. Nie wiadomo jednak, jakiej jest płci, choć o kwestii imienia mówi się wiele. Z pierwszych informacji wynikało, że jeśli Królikowski doczeka się kolejnego syna, da mu imię po swoim tacie, Pawle.

Antek Królikowski nada dziecku imię ku pamięci ojca? Prawda ma być inna

Aktor wraz z ukochaną pojawili się festiwalu filmowym im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. Od razu w oczy rzucił się fakt, że Izabela jest w ciąży. Antek pochwalił się tym faktem w rozmowie z "Super Expressem". - Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem. Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać. Wspominam to miasto z dzieciństwa i cieszę się, że nasze dziecko zapewne tutaj będzie stawiać pierwsze kroki - mówił.

W mediach już rozprawia się o tym, jakiej płci będzie dziecko - a tym samym snuje się domysły o imieniu dla pociechy. Portal ShowNews.pl przekazał, że zakochani rzekomo już wiedzą, jak nazwą potomka. - Iza i Antek podjęli już decyzję. Jeśli będzie chłopiec, dadzą mu na imię Paweł. To był dla nich oczywisty wybór. Nieprzypadkowo ujawnili ciążę na Festiwalu im. Pawła Królikowskiego. Chcieli oddać hołd ojcu Antka. Zależało im także, żeby jak najdłużej utrzymać stan Izy w tajemnicy i ogłosić radosną nowinę na własnych zasadach. I to im się udało - miał stwierdzić znajomy pary, na którego powołuje się portal. "Super Express" postanowił doprecyzować te doniesienia. Informator, który wypowiedział się dla tabloidu, ma jednak inne wieści.

Dziecko nie będzie miało na imię Paweł, choć oczywiście byłby to wzruszający gest

O ciąży partnerki Antka Królikowskiego wypowiedziała się Joanna Opozda

Jak wiadomo, przez krótki czas Antek Królikowski i Joanna Opozda byli małżeństwem. Z ich związku urodził się Vincent, choć przyszedł na świat, gdy jego rodzice nie byli już razem. Zasypywana pytaniami o ciążę partnerki Królikowskiego aktorka zabrała głos na InstaStories. "Nie będę komentować zaistniałej sytuacji. Jedyne, o co was proszę, to żebyście się nie znęcali nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie. Dziecko zawsze jest niewinne. Nie prosiło się na świat i powinno dorastać w spokoju i szczęściu. Mnie i Vincentowi zostało to odebrane, co wiązało się z ogromnymi problemami zdrowotnymi natury emocjonalnej i fizycznej. Była to trauma, której nie życzę absolutnie nikomu. Uważam, że kobiety w ciąży powinny być pod ochroną. Pamiętajcie, że czyniąc im krzywdę, czynicie krzywdę niewinnym istotom dorastającym w ich brzuchach" - napisała na Instagramie Opozda.