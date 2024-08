Natalia Kukulska jest aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się z fanami materiałami, w których chwali się projektami, nad którymi pracuje. Nie brakuje także prywatnych zdjęć i nagrań. Tym razem jednak córka Anny Jantar wykorzystała konto na Instagramie, aby ostrzec internautów.

Natalia Kukulska apeluje do internautów

Natalia Kukulska w 2000 roku wyszła za perkusistę Michała Dąbrówkę (para spotykała się ze sobą dziesięć lat, nim zdecydowała się na ślub). Zakochani doczekali się trojga dzieci. Syn Jan Dąbrówka urodził się w 2000 roku, a córka Anna pięć lat później. W 2017 roku Kukulska i Dąbrówka powitali na świecie drugą córką - Laurę. Dumna mama chętnie chwali się sukcesami pociech i publikuje zdjęcia, na których z nimi pozuje (dba jednak o to, by nie pokazywać twarzy najmłodszej pociechy). Tym razem miała jednak przykre informacje dotyczące pierworodnego. Okazuje się, że Dąbrówka, który także jest muzykiem (24-latek gra na ksylofonie, bębnach, wibrafonie i perkusji), padł ofiarą oszustów. Ci ukradli jego konto na Facebooku i wykorzystują je, by wyłudzać pieniądze. Kukulska postanowiła ostrzec internautów.

Uwaga, ktoś wkradł się na konto Facebook mojego syna i przez messenger'a rozsyła prośbę o pożyczenie pieniędzy. Kilku przyjaciół już się nabrało. Uczulam w razie czego...

- napisała na InstaStories.

Natalia Kukulska też czuje się ofiarą

Natalia Kukulska była jedną z gwiazd, które pojawiały się w hotelach Wojciecha Ż. na Zanzibarze. Mimo że od tego czasu minęło wiele lat, to piosenkarka nadal odczuwa konsekwencje swoich decyzji. Sama czuje się ofiarą hotelarza, który okazał się oszustem ściganym w Polsce podwójnym listem gończym i który ma do odsiedzenia wyrok za oszustwa gospodarcze. Piosenkarka wystąpiła niedawno w dokumencie "Król Zanzibaru". Warto podkreślić, że choć wiele gwiazd odwiedzało Zanzibar na zaproszenie Wojciecha Ż., to Kukulska jako jedyna spośród nich zdecydowała się zabrać głos w dokumencie. Nie szczędziła wówczas gorzkich słow. Gwiazda podkreśliła, że nie miała styczności ze słynnym już Wojtkiem. Dodała, że działała w fundacji PiliPili, która wspomagała zanizbarską społeczność

Czuję się ofiarą całej tej sytuacji, więc (w dokumencie 'Król Zanzibaru' - przyp. red.) opowiedziałam, jak wyglądało to z mojej perspektywy. Stałam się twarzą fundacji, która naprawdę istniała i funkcjonowała, robiąc wiele dobrego

- wyjawiła w wywiadzie z Plejadą. Więcej na temat Wojtka z Zanzibaru przeczytacie TUTAJ.