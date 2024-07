Małgorzata Rozenek rozpływa się nad nowym mieszkaniem. Wtórował jej Pysiula

Małgorzata Rozenek-Majdan nie próżnuje i dokonała kolejnej inwestycji. Celebrytka postanowiła zakupić nieruchomość w Kołobrzegu. Wraz z ukochanym celebrytka udała się do nadmorskiej miejscowości, by zobaczyć, jak idą prace. Gwiazda nie kryła zachwytu nad wnętrzami, a jej zdanie podzielił Radosław Majdan.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan komentuje ceny w swoim butiku

Małgorzata Rozenek zachwycona wnętrzami. Mąż podzielił jej zdanie

Celebrytka poinformowała niedawno, że zainwestowała w kolejną nieruchomość. Tym razem nie była to Warszawa, lecz Kołobrzeg. "Co za dzień. Kolejny cel z listy marzeń zrealizowany. Jestem dumna, szczęśliwa i na dobrej drodze. Jeżeli poprzednie mieszkania kupowałam dla synów, to dla kogo jest ten apartament? Kołobrzeg, nasza historia właśnie się zaczęła" - napisała na Instagramie. Rozenek-Majdan wraz z mężem udała się na wycieczkę, by zobaczyć pokazowe mieszkanie, które przygotowali inwestorzy. Całość influencerka relacjonowała oczywiście na Instagramie.

Para zdjęła buty przed wejściem. Rozenek-Majdan podkreślała, że widać, że jest to standard pięciogwiazdkowego hotelu. Jak będzie wyglądać nieruchomość małżonków? Apartament jest wykończony w wysokim standardzie, choć nie wiadomo, na jaki metraż zdecydowała się influencerka. W środku widać marmurowe wykończenia, a także sporego rozmiaru łóżko czy toaletkę z podświetlanym lustrem. Jest również zamaskowany telewizor czy bardzo funkcjonalna leżanka przy łóżku. Nie brakuje designerskich dodatków takich jak lamele. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądać kuchnia - w mieszkaniu zabrakło aneksu, choć jak podkreśla celebrytka, to tylko mieszkanie pokazowe. Celebrytka zachwycała się wnętrzem i podkreśliła, że projekt jej się podoba i najpewniej nic nie będzie zmieniać.

Nie ma się do czego przyczepić, Pysiula

- tak skwitował sprawę Radosław Majdan, który podzielał zachwyty żony. W naszej galerii zobaczycie mieszkanie, które oglądali małżonkowie.

Małgorzata Rozenek wyjawiła sekret domowej pościeli. Wspomniała też o wykładzinie

Celebrytka nie mogła się nachwalić wnętrza apartamentu. Było widać, że jest zachwycona jakościowym wykończeniem nieruchomości. Zwróciła także uwagę na detale - pościel czy wykładzinę. "Perfekcyjna Pani Domu" wyjawiła, że w domu ma pościel hotelową, która jest bardziej wytrzymała. Potwierdziła również, że hotelowa wykładzina jest lepszej jakości.

W domu używam pościeli hotelowej, dlatego, że ona jest dużo bardziej trwała niż ta pościel taka przeznaczona do gospodarstw domowych. (...) I ona wytrzymuje dużo więcej takiego normalnego użytkowania

- wyjawiła gwiazda.