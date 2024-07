Słowa Przemysława Babiarza wypowiedziane podczas ceremonii rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Paryżu wywołały w sieci ogromne poruszenie. - Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - mówił, odnosząc się do lecącego w tle utworu Johna Lennona "Imagine". Stacja postanowiła zawiesić prezentera i wykluczyć go z komentowania igrzysk. "Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym do Pudelka. Reakcja TVP rozwścieczyła fanów Babiarza. Pod postami stacji zaroiło się od bojkotujących komentarzy.

Widzowie stają w obronie Przemysława Babiarza. "Murem za redaktorem"

W związku z odbywającymi się igrzyskami stacja wrzuca mnóstwo postów relacjonujących wydarzenie. Pod każdym z nich zaczęły pojawiać się nieprzychylne komentarze. "Oglądam na Eurosporcie, dopóki nie uwolnicie i przeprosicie pana Babiarza", "Murem za redaktorem Babiarzem. Dla jego głosu chciałem oglądać lekką u was. Teraz tylko Eurosport", "Czas zacząć od przeprosin pana Przemka. Żenada z waszej strony", "Oglądam na Eurosporcie, dopóki nie wróci pan Przemysław Babiarz" - czytamy na platformie X. Co z kolei napisała posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska? "Nie no, TVP, czy wyście zwariowali?! My tu się możemy przekomarzać na Twitterku o sensy, ale żeby z tego powodu zawieszać dziennikarza? Nie znam środowiska sportowego, dlatego proszę Tomasza Zimocha i Krzysztofa Stanowskiego o przekazanie red. Babiarzowi słów wsparcia ode mnie. To jest skandal" - zaapelowała. Posłanka Paulina Matysiak z Partii Razem również nie przeszła obojętnie obok afery. "Ludzie, co wy macie z tymi zawieszeniami? Komentarz Babiarza do 'Imagine' mi się nie podobał, ale żeby gościa od razu za to zawieszać, to jednak przesada" - napisała. Myślicie, że stacja powinna zrezygnować z zawieszenia Babiarza? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Politycy reagują na ostre słowa Przemysława Babiarza

W sieci widać jasny podział na tych, którzy chcą powrotu prezentera, i na tych, którzy zgadzają się z jego zawieszeniem. "Prawdy nie zagłuszycie! Prawda się obroni! Wasze czyny będą zapamiętane, a cenzura polegnie" - grzmiał Mateusz Morawiecki. "Co tu kontrowersyjnego? Sama prawda. No a jeśli prawda jest dziś kontrowersją, to tylko źle świadczy o dzisiejszych czasach i tzw. wolności słowa. Brawo, panie redaktorze Babiarz" - pisał Przemysław Czarnek. Inne zdanie na ten temat ma Anna Maria Żukowska. "Babiarz o piosence 'Imagine' Lennona: to jest wizja komunizmu niestety. IKSDE" - podsumowała.