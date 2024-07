Andrzej Duda na spotkaniu ze sportowcami. Uwagę zwraca jego stylizacja

Igrzyska Olimpijskie 2024 rozpoczęły się w piątkowy wieczór i wywołały ogromne zainteresowanie wśród wielu osób. Wydarzenie otwarcie wspiera Andrzej Duda, który zamieścił na swoim instagramowym koncie niecodzienny post. Prezydent RP opublikował fotografię, do której zapozował w gronie sportowców reprezentujących nasz kraj. Zdjęcie ma radosny wydźwięk, a stylizacja Dudy zwraca uwagę. W takim wydaniu go nie widzieliśmy.

Andrzej Duda zadaje szyku w gronie sportowców. Wszystko z powodu Igrzysk Olimpijskich

Zaledwie dzień po rozpoczęciu Igrzysk Olimpijskich 2024 na instagramowym koncie Andrzeja Dudy pojawiło się zdjęcie nawiązujące do sportowego wydarzenia. Prezydent zdecydował się na opublikowanie fotografii w gronie sportowców, którzy w najbliższych dniach będą walczyć o upragnione medale. "Trzymamy kciuki za @teampl #olympics #paris2024" - napisał przy okazji. Duda tym razem postanowił odejść od zachowawczej klasyki i zdecydował się na odrobinę odwagi. Zjawił się w stroju olimpijskim zaprojektowanym przez markę Bizuu. Prezydent postawił na kremową, dwurzędową marynarkę z kontrastującymi guzikami. Pod spodem dostrzegliśmy nieśmiertelny, biały t-shirt, który sprawdził się naprawdę dobrze. W stylizacji widać dbałość o detal i duże dopracowanie szczegółów - na jednej z klap widnieje flaga Polski. Stylizacja prezydenta nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Jeden z użytkowników Instagrama zdobył się na niewybredny komentarz. "Przepraszam, z którego lumpeksu te ciuchy?" - napisał. Zdaje się, że osobom, które zapozowały do selfie, było naprawdę wesoło - świadczą o tym szerokie uśmiech na ich twarzach.

Igrzyska Olimpijskie 2024 rozpoczęte. Ceremonia otwarcia zrobiła wrażenie

Na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu nie brakowało zapierających dech w piersiach widowisk i masy atrakcji. Po zachodzie słońca na jednej ze scen pojawiła się Celine Dion, która fenomenalnie wykonała jeden z największych francuskich przebojów. Niestety pogoda w drugiej części wydarzenia uległa pogorszeniu i pojawiły się obfite opady deszczu. Nie przeszkodziły one jednak artystom w ich pracy. Więcej zdjęć pokazujących modowe wybory Andrzeja Dudy znajduje się w galerii na górze strony.