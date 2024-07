Omenaa Mensah i Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Para pobrała się na Przylądku Dobrej Nadziei. - To było spełnienie naszych marzeń. Po pierwsze to musiało być miejsce, w którym ani ja, ani Rafał nigdy nie byliśmy. Po drugie chciałam, by było związane z Afryką. No i na styku dwóch oceanów, więc nie było dużego wyboru - mówiła swego czasu na jednej z relacji. Małżeństwo Mensah z Brzoską przez wielu uznawane jest za idealne. Para świetnie dogaduje się nie tylko na gruncie prywatnym, ale również zawodowym. Omenaa właśnie obchodziła 45. urodziny. Na profilu biznesmena pojawił się wyjątkowy film! W komentarzach zaroiło się od zachwytów. Kadry z wideo znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Omenaa Mensah o hejcie: ludzi denerwuje, że ktoś mógłby siedzieć i odpoczywać, a coś robi

Omenaa Mensah w niecodziennym wydaniu. Leżała w łóżku bez makijażu, aż tu nagle...

Kto nie chciałby takiej niespodzianki tuż po przebudzeniu? Omenaa ledwo co otworzyła oczy, a do pokoju wszedł Rafał Brzoska z urodzinowym śniadaniem. Na tacy widzimy tort ze świeczkami, świeże pieczywo i owoce. "Sto lat skarbie. (...) Najpierw życzenie kochanie! Wjechały tu balony, wszystko" - mówił wyraźnie zadowolony Brzoska. Zaskoczona Mensah nie mogła wyjść z podziwu. - Mam tylko jedno ważne życzenie - mówiła podekscytowana. Pod filmem zaroiło się od gwiazdorskich komentarzy. "Kochanie, żeby wszystko, co sobie zaplanujesz, się spełniło i żeby wszyscy wokół ciebie dalej cię tak kochali" - pisała Małgorzata Rozenek-Majdan. "Omi! Zdrowia, ponad wszystko" - dorzuciła od siebie Ewa Chodakowska.

Tak Omenaa Mensah poznała Rafała Brzoskę. Niewiarygodna historia

W osobistym wywiadzie z "Vivą!" prezenterka opowiedziała o swojej pierwszej rozmowie z biznesmenem. To miało być kolejne zwykłe spotkanie służbowe. Omenaa nie spodziewała się, że pozna tego jedynego. " Po raz pierwszy, a odbywałam takich spotkań wiele, poczułam, że rozmawiam z człowiekiem, który faktycznie wierzy w takie same wartości jak ja. (...) Po 40 sekundach wiedziałam, że spotkałam mężczyznę mojego życia. Nigdy wcześniej coś takiego się nie zdarzyło" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Rafał Brzoska idzie na wojnę z Facebookiem. Jest wściekły. "Na miłość boską, ktoś musi o tym powiedzieć"