Jeszcze niedawno Olga Borys siedziała ze swoją 15-letnią córką Mirą na kanapie "Dzień dobry TVN" i debatowała nad przyszłością pociechy. Nastolatka zapewniała wtedy, że nie pójdzie w ślady rodziców. - Interesuję się muzyką, gram na gitarze, jestem w zespole i gramy różne gatunki - opowiadała. Teraz Mira ma 18 lat! Nie da się ukryć, że córka aktorki coraz bardziej ją przypomina. "No pani Olu! Jak tak można, zrobić sobie taką młodszą kopię siebie?" - pisała jedna z fanek pod urodzinowym filmem. Do nagrania Borys dołączyła wyjątkowe życzenia. Niby osobiste, a jednak całkiem uniwersalne! Kadry z wideo znajdziecie w galerii na górze strony.

Olga Borys w uroczy sposób wypomina córce bałaganiarstwo

Takich życzeń ze strony aktorki chyba nikt się nie spodziewał. Trzeba przyznać, że idealnie kontrastują z dosyć sentymentalnym nagraniem, obrazującym dorastanie Miry. "Dziś obchodzisz swoje 18. urodziny! To już oficjalnie jesteś dorosła! Czyżby to znaczyło, że od teraz ty będziesz robić za nas pranie i gotować obiadki?" - zaczęła niewinnie mama jubilatki. Później odpięła wrotki. "Życzymy ci, aby każdy dzień przynosił ci tyle radości, ile przynosi nam oglądanie twoich nieudanych prób robienia porządków w pokoju. Niech twoje marzenia się spełniają tak szybko, jak twoje skarpetki gubią się w praniu" - czytamy.

Olga Borys złożyła przejmujące życzenia. "Zawsze znajdziesz u nas miejsce"

Gwiazda w dalszej części wpisu życzyła swojej córce radości i nieprzemijającego poczucia humoru. W pewnym momencie padła też wzruszająca deklaracja. "Pamiętaj, że gdy będziesz podbijać świat, zawsze znajdziesz u nas miejsce do składowania swoich rzeczy (i pełną lodówkę). Sto lat, kochanie" - pisała. Fani byli zachwyceni życzeniami i samą Mirą. "Piękna dziewczyna... Mega interesująca" - pisała Katarzyna Żak. "Olga, to wy już macie taką dorosłą córkę? Piękna rodzina. Córeczce życzę szczęścia w życiu. Takich 'starych' mieć to już jego połowa" - czytamy. ZOBACZ TEŻ: Od premiery serialu "Lokatorzy" minęło 20 lat. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie. Ciekawe, czy rozpoznacie Franka