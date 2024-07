Cezary Pazura ma na koncie naprawdę imponującą filmografię. Aktor ma wiele ról, ale większość osób kojarzy go z bohaterami komediowymi. I nic dziwnego, bo Pazura zachwycił w takich głośnych produkcjach komediowych, jak "Kiler" "Kilerów-ów 2-óch", "Kariera Nikodema Dyzmy" czy "13 posterunek". Ponadto gwiazdor jest też kabareciarzem. Prywatnie Pazura również może pochwalić się niebanalnym poczuciem humoru, co udowadnia w swoich filmach na YouTube oraz na Instagramie. Gwiazdor ma też do siebie dystans. Tylko spójrzcie na zdjęcie, które właśnie opublikował.

Zobacz wideo Radosław Pazura o życiu w cieniu brata. "Niczego mu nie zazdroszczę"

Cezary Pazura w samych kąpielówkach. Obciach?

Aktor opublikował na Instagramie zdjęcie, które zostało zrobione w 1997 roku, a więc 27 lat temu. Jak dowiadujemy się z opisu, Pazura był wówczas w Międzyzdrojach. Można domyślać się, że pogoda dopisywała i było gorąco. Skąd taki wniosek? Otóż na fotografii widać, że aktor paradował po jednym z hoteli (a dokładnie po recepcji) w samych kąpielówkach. Na plecy zarzucił jedynie żółty ręcznik. Całość "stylizacji" uzupełniały okulary przeciwsłoneczne oraz sandały. Do zdjęcia, aktor załączył na instagramowym koncie prześmiewczy opis. Pazura kpi w nim ze swojego ówczesnego stylu.

Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach‚ '97. Nie wierzę. Ten szyk, ten brak obciachu… gwiazda po prostu. W Międzyzdrojach. W recepcji

- śmiał się.

Internauci komentują

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Fotografia rozśmieszyła internautów. Nie czuli się też zdegustowani. Bo jak przyznali, choć aktualnie chodzenie w samym stroju kąpielowym poza plażą to raczej brak wyczucia i smaku, to trzy dekady temu panowała inna wrażliwość. "Brakuje skarpet tylko", "Gdyby dołożyć do tego skarpety i reklamówkę znanego sklepu to myślę, że niejeden projektant mody mógłby pozazdrościć szyku", "Ale gacie zacne" - śmiali się fani aktora. O komentarz pod fotografią pokusił się również Piotr Stramowski. "Ahahahaha. Kocham!" - napisał. A jak wam podoba się fotografia? Wspomniane zdjęcie Cezarego Pazury oraz inne archiwalne kadry z aktorem w roli głównej znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.