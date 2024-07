Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych trwa w najlepsze, a co za tym idzie nie brakuje publicznych wystąpień kandydatów ubiegających się o najważniejsze stanowisko. Podczas ostatniego wystąpienia Donalda Trumpa nie obyło się bez sporej dawki emocji, a na scenie pojawiły się Melania Trump i Ivanka Trump. Obie panie postawiły na eleganckie stylizacje i wybrały stosunkowo podobną estetykę. Dominowała kobiecość okraszona nutą elegancji.

REKLAMA

Zobacz wideo Magdalena Górnicka-Partyka ocenia zachowanie Bidena i Trumpa

Melania Trump w czerwonej stylizacji na wystąpieniu Donalda Trumpa. Odważnie

Na wystąpienie Donalda Trumpa Melania wybrała czerwony total look. Dopasowana, dwurzędowa marynarka mocno podkreśliła talię i nadała sylwetce doskonałych proporcji. W połączeniu z ołówkową spódnicą z tej samej tkaniny wyglądała naprawdę dobrze. Mimo że mamy tu do czynienia z garsonką, to absolutnie nie było staromodnie. Kropką nad i okazały się wysokie szpilki o ponadczasowym kształcie, które optycznie wysmukliły całą sylwetkę i dodały stylizacji pazura. Bardzo dobrym rozwiązaniem była naturalnie ułożona fryzura wyglądająca jak czesana wiatrem. Teraz tak właśnie modelujemy włosy. Ma być lekko i subtelnie. Patrząc na stylizację Melanii, można stwierdzić, że nie ma w niej nic odkrywczego. To prawda, aczkolwiek jest naprawdę dobrze. W tym przypadku klasyka obroniła się doskonale.

Ivanka Trump cała na biało. Także wybrała garsonkę na publiczne wystąpienie

Ivanka Trump, podobnie jak Melania, zdecydowała się na garsonkę. Fason, który wybrała, był jednak nieco inny. Córka Donalda Trumpa postawiła na jednorzędowy, krótki żakiet, który zestawiła z opiętą spódnicą sięgającą kolan. Całość mocno przylegała do sylwetki i była naprawdę dobrze dopasowana. Elegancki charakter wydarzenia podkreśliły wysokie szpilki w tym samym kolorze. Ivanka w białym total looku prezentowała się bardzo elegancko i nowocześnie. Strój mimo zachowawczej formy doskonale wpisał się w aktualne trendy i przemycił odrobinę minimalizmu. Dopełnieniem całości były mocno wyprostowane włosy. W stylizacji Ivanki nie było miejsca na przypadek. Wszystko doskonale ze sobą korespondowało. Więcej zdjęć Melanii i Ivanki znajduje się w galerii na górze strony.

Donald Trump, Melania Trump, Ivanka Trump Fot. Donald Trump, Melania Trump, Ivanka Trump