Rzecznik Prokuratury o okolicznościach śmierci syna Holeckiej. Wiadomo, co się stało

Julian Dunin-Holecki nie żyje. Mężczyzna miał 31 lat. 15 lipca odbył się pogrzeb i to właśnie w tym dniu media obiegła informacja o jego śmierci. "9 lipca 2024 roku w wieku 31 lat zmarł Julian Dunin-Holecki, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku rodzina" - czytamy na klepsydrze, którą opublikował dom pogrzebowy "Służew". Do tej pory nie było wiadomo, co się stało. Teraz jednak "Fakt" ujawnił szczegóły sprawy.

Syn Holeckiej nie żyje. Na co zmarł?

Wiadomości o przyczynach i okolicznościach śmierci syna Danuty Holeckiej nie zostały ujawnione, ale dziennikarze "Faktu" skontaktowali się z rzecznikiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. "Postępowanie toczy się w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci, to jest standardowa kwalifikacja, jaką przyjmuje się w przypadku ujawnienia zwłok. Tu doszło do ujawnienia zwłok przez członków rodziny w mieszkaniu, w którym zamieszkiwał zmarły. Przeprowadzono takie czynności jak oględziny miejsca zdarzenia, czyli ujawnienia zwłok, jak i oględziny ciała" - przekazał im Piotr Antoni Skiba.

Dziennikarze dowiedzieli się też, że mężczyzna zmarł z przyczyn naturalnych. "Nie były wykonywane badania specjalistyczne w postaci sekcji zwłok. Uznaliśmy, że dotychczasowe leczenie zmarłego wskazywało na zgon z przyczyn naturalnych" - powiedział rzecznik. Jak się dowiedziały służby, mężczyzna był chory i się leczył. Nie ujawniono szczegółów ze względu na RODO. Prokuratura, choć początkowo prowadziła działania "w zakresie ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci i były to czynności wstępne", to jednak szybko wykluczyła udział osób trzecich. W związku z tym przesłuchano bliskich zmarłego Juliana Dunina-Holeckiego, ale na tym zakończono działania.

Kim był Julian Dunin-Holecki?

Julian Dunin-Holecki miał 31 lat i był ortopedą. Pacjenci bardzo go cenili, a swoimi pozytywnymi opiniami chętnie dzielili się na forach. W 2019 roku wziął ślub. Miał brata bliźniaka, a mama nie ukrywała dumy z synów. Mężczyźni wspólnie także prowadzili biznes.