Julian Dunin-Holecki zmarł 9 lipca 2024 roku. Mężczyzna miał brata bliźniaka, który przyszedł na świat 16 czerwca 1993 roku o dwie minuty wcześniej. Danuta Holecka w jednym z wywiadów wspominała, że choć synowie mają odmienne charaktery, łączyło ich bardzo dużo. Wybrali identyczną ścieżkę kariery. Skończyli studia medyczne (zaczęte na Śląsku) na jednej z warszawskich uczelni i zdecydowali się nawet na taką samą specjalizację - ortopedię. Pracowali razem m.in. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W 2023 roku założyli wspólny biznes - sklep medyczny na warszawskiej Sadybie. Jak można przeczytać na stronie KRS, działalność zarejestrowali 15 maja 2023 roku. Julian Dunin-Holecki widnieje w założonej przez nich spółce jako prezes zarządu, a jego brat Stefan jako wiceprezes. Pracownicy sklepu uczcili teraz pamięć Juliana. W dniu jego pogrzebu - 15 lipca 2024 roku - złożyli na grobie swojego szefa pożegnalny wieniec.

Beata Kempa złożyła kondolencje Danucie Holeckiej

Według relacji "Faktu" ceremonia pogrzebowa Juliana Dunina-Holeckiego odbyła się z udziałem czterech księży. Mężczyzna został pochowany na Cmentarzu Służewskim Starym. Przyczyny jego śmierci nie podano do publicznej wiadomości. W ostatnim pożegnaniu lekarza uczestniczyła m.in. koleżanka Danuty Holeckiej z TV Republika - Anna Popek. Kondolencje dziennikarce złożyła publicznie m.in. eurospołanka Beata Kempa z PiS. "Szanowna pani redaktor, droga pani Danuto proszę przyjąć jak matka od matki i kobieta od kobiety, dogłębne wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje z powodu śmierci Syna. Nic nie utuli straty po śmierci ukochanego dziecka. To niewyobrażalna i niespodziewana tragedia. Polecam modlitwie i opiece Bożej panią oraz pani śp. syna. Pokój jego duszy" - napisała na portalu X.

Byli pacjenci syna Holeckiej: "świetny lekarz"

Julian Dunin-Holecki cieszył się sympatią swoich pacjentów. Osoby, które leczył, nie szczędziły mu pozytywnych opinii w internecie. "Świetny lekarz. Bardzo profesjonalne podejście do pacjenta, ogromna wiedza i bardzo miła osobowość. Po operacji wszystko dokładnie zostało mi wyjaśnione i przekazane odnośnie dalszej rehabilitacji. Oby jak najwięcej Takich Medyków. Gorąco polecam", "Super lekarz, super człowiek. Czułam się w pełni zaopiekowana. Aby więcej takich lekarzy" - czytamy na portalu "Świat Przychodni". "Poznałem go jako lekarza w sytuacji złamanej ręki. Bardzo w porządku gość, kompetentny, pomocny i z miłym podejściem do pacjenta" - dodał na Facebooku były pacjent Dunina-Holeckiego.