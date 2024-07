Małgorzata Kożuchowska od lat pojawia się na ekranach, a widzowie cenią sobie jej kreacje w takich filmach jak "Kiler", "Zróbmy sobie wnuka" czy rola w serialu "Rodzinka.pl". Popularność przyniósł jej także serial "M jak miłość", w którym wcielała się w Hannę Mostowiak. Aktorka jest żoną dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego, z którym ma syna Jana Franciszka. Kożuchowska chroni swoje życie prywatne, nie pokazuje wielu osobistych zdjęć i nie mówi dużo o swojej rodzinie. A kim są rodzice Małgorzaty Kożuchowskiej? Ojciec aktorki w przeszłości pracował w radiu Maryja.

Kim jest ojciec Małgorzaty Kożuchowskiej?

Małgorzata Kożuchowska jest córką Leszka i Jadwigi Kożuchowskich. Ma dwie siostry - Maję i Hannę. Aktorka wychowywała się w Toruniu. Ojciec gwiazdy jest doktorem nauk pedagogicznych. Związany był z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie zasiadał w radzie uczelni, a także wykładał ekologię i pedagogikę. Założycielem uczelni jest Tadeusz Rydzyk. To jednak nie wszystko. Ojciec Małgorzaty Kożuchowskiej współpracował także z radiem Maryja, gdzie prowadził audycję "Porady ekologa". Jak donoszą media, gwiazda musiała w przeszłości mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami ze względu na działalność ojca i kontrowersje wokół duchownego. Po tym, jak aktorka urodziła syna, Leszek Kożuchowski razem z żoną przeprowadzili się do Warszawy, aby być bliżej córki i wspierać ją w opiece nad dzieckiem.

Małgorzata Kożuchowska o ojcu. "Zawsze byłeś dla mnie wzorem do naśladowania"

Na profilu na Instagramie Małgorzaty Kożuchowskiej od czasu do czasu pojawiają się kadry z rodzicami. Aktorka w Dzień Ojca w 2023 roku opublikowała zdjęcia z ukochanym tatą i zdecydowała się na osobiste wyznanie. "Kochany tato, dzisiaj chciałabym ci podziękować za to, że zawsze byłeś dla mnie wzorem do naśladowania. Twoje wartości, pasja, uczciwość i pracowitość są dla mnie drogowskazem każdego dnia. A twoje rady, mądrość i doświadczenie - w trudnych chwilach - oazą spokoju i siły. Niech ten dzień będzie pełen uśmiechów, radości i niezapomnianych chwil wśród tych, których kochasz" - pisała. Po zdjęcia aktorki z ojcem zapraszamy do galerii na górze strony.