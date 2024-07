Udostępniono nekrolog Jerzego Stuhra. Uwagę przykuwa jedno zdanie

Informacja o śmierci Jerzego Stuhra obiegła media 9 lipca. Smutną wiadomość w rozmowie z Onetem potwierdził jego syn Maciej Stuhr. Aktor od dawna zmagał się z problemami zdrowotnymi. Zaledwie dwa tygodnie przed jego śmiercią odwołano spektakl "Geniusz", w którym grał jedną z głównych ról. Powodem była choroba Stuhra. Pogrzeb aktora ma odbyć się 17 lipca na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie zapomną o aktorze

Nietypowa notatka na nekrologu Jerzego Stuhra. Nazwano go "synem Mitteleuropy"

Kilka dni po śmierci aktora dziennikarz Wojciech Mucha zamieścił w mediach społecznościowych przedruk nekrologu Jerzego Stuhra. Jak poinformował, znalazł go w krakowskiej prasie. "Przeżył długie, piękne i twórcze życie. Niestrudzenie i z godnością walcząc z ciężkimi chorobami, dawał przykład, nadzieję i motywację do walki innym. Zasnął otoczony miłością" - możemy przeczytać. Jednak nie na tym fragmencie skupił się Mucha. Wyżej na nekrologu Jerzy Stuhr został opisany nie tylko jako "aktor, nauczyciel, reżyser, rektor", ale też "społecznik, inteligent, syn Mitteleuropy".

W krakowskiej prasie pojawił się zamówiony przez rodzinę nekrolog Jerzego Stuhra. I nie wiem, co jest w tym jakoś bardziej zabawne (?): Czy że rodzina przypomina, że Zmarły był inteligentem? Czy że uważa za istotne wskazać, że był on "synem Mitteleuropy" (być może Zmarły sam miał się za takiego - nie wiemy, są przesłanki)

- napisał dziennikarz w poście w portalu X.

Jerzy Stuhr sam tak o sobie mówił

Mitteleuropa to określenie Europy Środkowej wywodzące się z języka niemieckiego. Jerzy Stuhr w wywiadzie udzielonym kilka lat temu "Newsweekowi" poruszył tę kwestię, mówiąc, że czuje się bardziej Mitteleuropejczykiem niż Polakiem. Otworzył się na ten temat przy okazji mówienia o swoich korzeniach. - Choć nie znam niemieckiego, gdy przekraczałem austriacką granicę, zawsze czułem się jak u siebie. Na słowiańską fantazję jestem zbyt porządny i zbyt do porządku przywiązany. (...). Mitteleuropa to mój świat - mówił.