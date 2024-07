Doda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Wokalistka od ponad 20 lat występuje na scenie, a na swoich koncertach gromadzi prawdziwe tłumy. Fani interesują się nie tylko zawodowymi osiągnięciami Dody, ale także jej życiem prywatnym. W 2008 roku piosenkarka rozwiodła się z Radosławem Majdanem. Do tej pory nie może uwolnić się od tematu byłego męża i jego aktualnej żony - Małgorzaty Rozenek.

Zobacz wideo Doda opowiada o swojej karierze. Zaskoczyła wyznaniem

Doda zareagowała na porównanie do Rozenek. Pokazała, że ma dystans?

Ostatnio Doda pochwaliła się swoją metamorfozą. Zaskoczyła w sieci zdjęciami z nową fryzurą, które znajdziecie w galerii na górze strony. Zaprezentowała się w czarnych i długich włosach, które prawdopodobnie były peruką. Założyła także jasnoniebieskie soczewki. "Jeszcze takiej mnie nie było. Niebieskie oczy i czarne włosy. A to wszystko dla dwóch szalonych istot, które zrobiły ze mną super podcast. Efekty już niebawem" - pisała Doda. Pod postem nie zabrakło komentarzy od zachwyconych internautów. To jednak nie wszystko. Kilka osób porównało Dodę do obecnej żony jej byłego męża. "Teraz wyglądasz jak siostra Rozenek", "Podobna do Rozenek" - pisali. Doda nie pozostawiła tego bez komentarza. "Czyli dzięki jej nowej buzi mój były mąż jest moim szwagrem?" - odpisała piosenkarka pod postem. Czekacie na odpowiedź Rozenek?

Doda na ściance Fot. KAPiF.pl

Doda o spotkaniu z Małgorzatą Rozenek. "Nie myślę o tym"

Jakiś czas temu Doda udzieliła wywiadu, w którym została zapytana o to, jak wyobraża sobie konfrontację z Małgorzatą Rozenek na jednym evencie. - Tak, jak na każdej innej gali. W ogóle nie zwracam na nią uwagi - odparła Doda dla portalu Pomponik. Wokalistka została także zapytana o to, jakie emocje wzbudza w niej obecna żona byłego męża. - A jakie ma wzbudzać? Bo nie rozumiem. Tak jak każda inna kobieta moich byłych facetów... Raczej nie myślę o tym, szczerze mówiąc - skwitowała.