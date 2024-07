Agnieszka Chylińska od 14 lat jest w związku małżeńskim z tajemniczym Markiem. Para doczekała się trójki dzieci. Choć wokalistka chętnie wypowiada się na temat życia zawodowego, to jej sfera prywatna pozostaje owiana tajemnicą. Co prawda, zdarza jej się czasem wspominać o dzieciach, jednak o mężu wypowiada się naprawdę bardzo rzadko. Co wiadomo na temat ukochanego wokalistki?

Agnieszka Chylińska nie mówi wiele o mężu. Poznali się w pracy

Agnieszka Chylińska poślubiła Marka w 2010 roku. Para pozostaje w szczęśliwym związku aż po dziś dzień. Owocem ich miłości jest trójka pociech: Ryszard, Estera i Krystyna. Choć o partnerze wokalistki nie ma za dużo informacji, to wiadomo, że z zawodu jest on grafikiem i informatykiem. Co ciekawe, para poznała się w pracy. Marek projektował bowiem okładkę do albumu "O.N.A."

Pierwsze małżeństwo wokalistki rozpadło się, zaś ona sama nie ma z niego dobrych wspomnień. O drugim rozpisała się jakiś czas temu w mediach społecznościowych. "Prawidłowy zapis pracy mojego serca poznałam po latach, gdy odkryłam miłość z wyboru, miłość jako postawę, w której jest się czasem powtarzalnie przenudnym, przeludzkim i prześmiertelnym. Miłość, którą się wybiera bez żebrów i błagań na kolanach. Miłość, która czasem nie daje o sobie znać w głębokiej ciemności. Ale jest. Miłość bez krzyków, awantur i niepewności. Choć po dziś dzień czasem trudno mi osiąść w stwierdzeniu, że tak jest dla mnie najlepiej, to w tej decyzji zrozumie mnie chyba każdy, kto oddał swoje serce choć raz 'miłości' z ufnością, by go ta 'miłość' skopała boleśnie" - napisała na Facebooku. Zdjęcia wokalistki możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Jak wygląda mąż Agnieszki Chylińskiej? Nie pokazuje go w sieci

Agnieszka Chylińska aktywnie działa w mediach społecznościowych, jednak nie pokazuje w nich męża. Na jej Instagramie próżno szukać wspólnych fotografii, czy relacji. W jednym z wywiadów wokalistka wyjawiła jedynie pokrótce, jak wygląda wybranek jej serca. "Mój mąż to łysy blondyn z niebieskim okiem" - powiedziała w rozmowie z portalem Przeambitni.