Joanna Liszowska największą popularność zyskała dzięki roli w serialu Polsatu "Przyjaciółki", który od lat gości na antenie. Aktorka bardzo często publikuje w sieci zdjęcia sauté. Chociaż na wielkich galach pojawia się w mocnym makijażu i doczepach, to na co dzień rezygnuje z make-upu i woli siebie w bardzo naturalnej wersji. Taką samą narrację przekazuje też swoim fankom, aby nie dać się stłamsić presji na bycie "idealnym". Liszowska właśnie wybrała się na wakacje i pokazała, jak spędza czas nad basenem.

Joanna Liszowska znowu pozuje bez makijażu. Tak aktorka ładuje baterie. "Ktoś tak ma?"

Joanna Liszowska to absolutna królowa zdjęć bez makijażu. Na profilu aktorki na Instagramie takich ujęć jest pełno i zawsze spotykają się z aprobatą fanów. 45-latka często dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na temat roli wyglądu w społeczeństwie i presji, jaka nakładana jest na kobiety. "Powiedzmy sobie szczerze, czas mija, starzejemy się. Jedna myśl: Nie pozwólmy, by nami zawładnął. To my władajmy nim. Carpe Diem - zawładnij dniem, aby pod koniec dnia wiedzieć i czuć, że przeżyliśmy go najlepiej, jak to było możliwe" - napisała w jednym z postów. Aktorka właśnie wybrała się na urlop. W sieci opublikowała zdjęcia w wersji sauté znad basenu, na których pozuje w słomkowym kapeluszu. Zdjęcie opublikowane przez Joannę Liszowską znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Bateria słoneczna... ktoś jeszcze tak ma?

- zapytała Liszowska.

Joanna Liszowska fot. kapif.pl

Joanna Liszowska na benefisie koleżanki z serialu Polsatu. Zaszalała z afro

Ostatnio odbyło się 50-lecie gwiazdy "Przyjaciółek Elżbiety Jarosik. Na benefisie, który zorganizowano w warszawskim Teatrze Kamienica, pojawiły się takie gwiazdy jak Anna Mucha, Agnieszka Dygant, Joanna Kurowska. Wśród gości nie mogło zabraknąć Joanny Liszowskiej. Panie znają się z serialu "Przyjaciółki", gdzie Jarosik wciela się w jej teściową Elżbietę Zalewską. Na wydarzeniu aktorka wyraźnie wyróżniała się z tłumu. Miała na sobie srebrną cekinową sukienkę. Największą uwagę zwracała jednak jej bujna fryzura. Tym razem Liszowska wybrała afro. Zdjęcia z imprezy znajdziecie tutaj.