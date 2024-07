Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ostatnio wybrali się na urodziny do miliardera Pawła Marchewki. Było na bogato! Nie dość, że najpierw trafili do luksusowej willi Pierre'a Cardina, w której występowała na żywo dla nich Nicole Scherzinger [co nota bene tak spodobało się synowi Rozenek, że wparował na scenę i zaśpiewał razem z nią - przyp.red.], to potem mieli imprezę na plaży. Po intensywnym weekendzie przyszedł jednak czas na powrót do szarej rzeczywistości, nawet jeśli żyje się w kolorowym świecie celebrytów.

Zobacz wideo Rozenek-Majdan ma radę dla prowadzących śniadaniówki w Polsacie? Wspomniała o Cichopek

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wrócili do Polski. Tak się bawili

Gospodarz imprezy zatroszczył się o to, by najwięksi polscy celebryci (w tym Majdany) wrócili do kraju w równie wielkim stylu. Na pokładzie samolotu czekał już na nich szampan, a na siedzeniach foteli nakładki z napisem "Dziękuję za wspaniały czas - Paweł", co Małgorzata Rozenek udokumentowała, tworząc z dłoni (swoich i Radka) serduszko. Zdjęciem pochwaliła się w mediach społecznościowych i podpisała je:

To my dziękujemy, Paweł

Końcówka imprezy przeniosła się jeszcze na lotnisko. Wszystko za sprawą kolegi Małgorzaty i Radka. Mężczyzna nie mógł przejść obojętnie obok znajdującego się na lotnisku pianina i rozpoczął grę. Gwiazda TVN-u wszystko relacjonowała na Instagramie. To się nazywa zakończyć imprezę z przytupem! A jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała końcówka wydarzenia na lotnisku, koniecznie zajrzycie do naszej galerii na górze strony.

Majdanowie u miliardera. Małgorzata dała czadu na parkiecie

Małgorzata Rozenek pochwaliła się obszerną fotorelacją z urodzin Pawła Marchewki. Opublikowała zdjęcia ze znanymi gwiazdami i rodziną. Nie zabrakło rzecz jasna zdjęć z parkietu, po których wnioskować można, że była "Perfekcyjna pani domu" dosłownie błyszczała na parkiecie. Nie schodził z niego również Majdan i syn Rozenek z pierwszego małżeństwa, Tadeusz. Tak się imprezuje rodzinnie!