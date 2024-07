Zenek Martyniuk już dawno został okrzyknięty królem disco polo. Muzyk przez ostatnie lata był ulubieńcem władz TVP, więc nie narzekał na brak zleceń. Czas wakacji to dla gwiazdora disco polo prawdziwe żniwa. Właśnie w tym czasie odbywa się najwięcej koncertów. Jakie celebryta ma plany na nadchodzące wakacje? W jednym z najnowszych wywiadów zdradził, gdzie będzie można go spotkać. Wspomniał także o planach swoje żony. Jak się okazuje, Danuta Martyniuk jest już zmęczona tempem życia swojego męża i na wakacje ma inne plany niż jej partner.

Zenek Martyniuk ceni sobie koncertowanie nad morze. "Nie lubię specjalnie wyjeżdżać na wakacje"

Zenek Martyniuk w czasie wakacji łączy przyjemne z pożytecznym i koncertuje nad morzem. Dzięki temu może zarobić jednocześnie i spędzić czas w miłych okolicznościach przyrody. W rozmowie z "Faktem" poinformował, że w tym roku wybiera się do Kołobrzegu, Międzyzdrojów i Rewy. Koncerty odbywają się zazwyczaj wieczorem, więc większość dnia można przeznaczyć na odpoczynek. - W tamtych rejonach będę koncertował i jednocześnie wypoczywał. Połączę to sobie. Nie lubię gdzieś tak specjalnie wyjeżdżać na wakacje. Bo i po co mam jechać nad morze na wakacje, jak tam będę kilka dni podczas koncertów - podkreślił muzyk disco polo. Jak się okazuje, Martyniuk ma już plany na listopad. W tym roku czeka go wyjazd do Stanów. W rozmowie z "Faktem" wyjawił, że w tej podróży może zabraknąć u jego boku żony. Danuta Martyniuk ma nieco inne plany na wakacje.

Danuta Martyniuk nie chce towarzyszyć mężowi. "Jest już tym zmęczona"

Zenek Martyniuk wyznał, że na wyjazdy zazwyczaj zabiera ze sobą żonę, ale Danuta Martyniuk jak na razie wakacje spędza w domu. Król disco polo wyznał, że jego ukochana jest wycieńczona intensywnym trybem życia swojego partnera i zamiast towarzyszyć mu w trasie, woli wybrać się na znajomymi. - Teraz głównie jest w domu na wakacjach. Nie wiem też, czy pojedzie ze mną w tym roku do Stanów. Ostatnio jak byłem, to była zmęczona tymi wszystkimi lotami i przelotami. To jeszcze zobaczymy - wyznał Martyniuk w rozmowie z "Faktem".

