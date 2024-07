Paulina Młynarska to polska dziennikarka, która jakiś czas temu zamieszkała w Grecji. Przeprowadzkę planowała od dzieciństwa. "Kiedy miałam sześć lat, pojechaliśmy całą rodziną do Grecji. (...) To chwila, w której po raz pierwszy poczęstowano mnie lukumades - małymi pączusiami na gorąco, polanymi miodem i posypanymi cynamonem, zadecydowała o tym, że postanowiłam kiedyś tu zamieszkać. I dopięłam swego" - pisała w mediach społecznościowych. To właśnie w Grecji prezenterka wzięła piąty ślub. "Paulina Młynarska Hume i Kenneth Hume mają przyjemność ogłosić, że 05.07.2024 wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Kolimabari na Krecie. Posyłamy wszystkim mnóstwo ciepła prosto, dzieląc się naszą radością" - czytaliśmy w mediach społecznościowych dziennikarki. Co wiemy o poprzednich małżeństwach Pauliny Młynarskiej?

Paulina Młynarska wzięła pięciokrotnie ślub. Oto jej byli mężowie

Życie uczuciowe Pauliny Młynarskiej było dość zawiłe. Prezenterka wzięła pierwszy ślub z Pawłem Naumanem. Doczekali się córki Alicji. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. O kolejnych związkach Młynarskiej nie wiemy zbyt wiele. Jak informuje Plejada, podobno drugi mąż dziennikarki grał z nią w Teatrze Nowym w Warszawie, a trzeci miał pochodzić z Francji i pracować jako reżyser oraz pisarz. Czwarty raz Paulina Młynarska stanęła na ślubnym kobiercu z amerykańskim dziennikarzem Michaelem Moritzem. Ich małżeństwo rozpadło się po trzech latach. Mężczyzna zmarł w 2022 roku. Chcecie zobaczyć kadr Pauliny Młynarskiej z obecnym mężem? Zajrzyjcie do galerii zdjęć na górze strony.

Paulina Młynarska o poprzednich małżeństwach. "Żenada"

Jakiś czas temu Paulina Młynarska udzieliła wywiadu, w którym wypowiedziała się na temat nieudanych małżeństw. Zauważyła, że ślub nie jest gwarancją miłości na całe życie. - Nie łączmy tego z życiem "długo i szczęśliwie". Ślub kompletnie niczego nie gwarantuje, niczego nie załatwia. Ślub nie jest żadną gwarancją ani uczuć, ani stałości związku. Moje cztery małżeństwa... No, żenada - mówiła Paulina Młynarska programie "44 oblicza miłości".