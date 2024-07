Paulina Młynarska pochodzi z artystycznej rodziny. Jej ojciec Wojciech Młynarski był jednym z najwybitniejszych tekściarzy w Polsce. Jego utwory takie jak m.in. "Jesteśmy na wczasach", "Prześliczna wiolonczelistka", czy "Niedziela na Głównym" wpisały się w historię polskiej muzyki i nadal są chętnie słuchane. Pod koniec czerwca na warszawskim Mokotowie nastąpiła uroczysta inauguracja otwarcia skweru, który nazwano na cześć artysty. Na uroczystości nie zabrakło Agaty Młynarskiej, sławnej siostry Pauliny. To nie koniec przełomowych wydarzeń w życiu ich rodziny. Paulina Młynarska właśnie wzięła kolejny ślub!

Paulina Młynarska wzięła piąty ślub. "Dzielimy się naszą radością"

Paulina Młynarska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym w mediach. Nie wszyscy wiedzą, że dziennikarka ma za sobą cztery nieudane małżeństwa. Jak się okazuje, do pięciu razy sztuka, bo właśnie wzięła kolejny ślub. Wiadomość była zaskoczeniem dla fanów, którzy dowiedzieli się o wszystkim z wpisu, który Młynarska opublikowała w mediach społecznościowych. Ceremonia miała miejsce w Kolimabari na Krecie.

Paulina Młynarska Hume i Kenneth Hume mają przyjemność ogłosić, że 05.07.2024 wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Kolimabari na Krecie. Posyłamy wszystkim mnóstwo ciepła, prosto dzieląc się naszą radością!

- napisała prezenterka na Instagramie.

Paulina Młynarska rok temu wyznała, że jest zakochana. "Bardzo chronię swoją prywatność"

Paulina Młynarska od kilku lat nie mieszka w Polsce. Jako miejsce do życia dziennikarka wybrała Kretę. W 2023 roku Młynarska poinformowała swoich fanów, że jest szczęśliwie zakochana. "Chciałam jednak coś dodać. Nie jestem już singielką! Opisywałam samotność z wyboru w moich ostatnich książkach. Jej dobre i trudne aspekty dla kobiety. Bardzo chronię swoją prywatność. Warczę i pokazuję kły, gdy ktoś zaczyna ją naruszać. Wywalczyłam ją dla siebie, ponieważ od dziecka żyłam na oczach opinii publicznej i wiele przez to wycierpiałam. Ale to jest moment, w którym chcę powiedzieć, że jestem w zaangażowanym związku. Mój partner ma na imię Ken" - wyjawiła. Młynarska podkreśliła, że zamierza nadal pilnie chronić swojej prywatności i nie chce epatować związkiem. "I – tak – nadal zamierzam chronić moją prywatność. Wiele osób życzyło mi szczęścia w dniu moich urodzin, za co serdecznie dziękuję! Te życzenia z góry się spełniły. Wyłączam komentarze, żeby nie kusiło mnie znowu warczeć i pokazywać zęby" - podsumowała.