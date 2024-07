Metallica w Warszawie. Fani wściekli na regulamin. 'Masakra jakaś!'

Metallica to popularna grupa heavymetalowa założona na początku lat 80. Zespół ma fanów na całym świecie i regularnie przyjeżdża do Polski. W 2024 roku zaplanowano koncerty na 5 i 7 lipca. Odbywają się na Stadionie Narodowym. Fani są jednak wściekli na organizatora. Na teren koncertu nie można wnieść praktycznie niczego.

REKLAMA

Zobacz wideo Górniak o śpiewaniu na Stadionie Narodowym. Narzeka na nagłośnienie?

Metallica w Warszawie. "Ostatni raz się widzimy"

Koncerty organizowane są przez Live Nation. W regulaminie zastrzeżono, że na teren Stadionu Narodowego nie można wnieść żadnego bagażu. "Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy plecaków, torebek i wszelkiego rodzaju bagażu niezależnie od ich rozmiaru; wskaźników laserowych, wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających, a także butelek z napojami niezależnie od ich rozmiaru i materiału, z którego są wykonane" - czytamy. Rzeczy osobiste można zostawić w depozycie.

To przede wszystkim zakaz bagażu rozwścieczył uczestników koncertu. "Czy paczkę podpasek mam nieść w zębach, czy wystarczy w rąsi?", "Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Masakra jakaś!", "Ostatni raz widzimy się na koncercie organizowanym przez was w tym kraju. Firma międzynarodowa, a tak dyskryminuje ludzi", "Gratuluję polityki zakazu wnoszenia na obiekt dosłownie wszystkiego - omdlenia z powodu odwodnienia macie gwarantowane" - czytamy w komentarzach na Facebooku Live Nation. Pojawiły się jednak głosy osób, którym udało wejść się na teren koncertu z małą torebką czy nerką. "Informacja z ostatniej chwili - jestem już na Narodowym mała torebka przeszła i nerka również".

Ceny noclegów też odstraszają

Kiedy w danym mieście organizowany jest koncert światowej gwiazdy, można się spodziewać, że w tym okresie ceny noclegów skoczą w górę. Nie inaczej jest w Warszawie w weekend, w który gra Metallica. Ci, którzy nie pomyśleli o tym wcześniej, mogą mieć spory problem z rezerwacją. "Z każdym kolejnym dniem rezerwacji jest coraz więcej. W tej chwili, w stolicy, dostępnych jest zaledwie 12 proc. miejsc (stan na 3 lipca - przyp. red.). Dla porównania, tydzień czy dwa tygodnie później, na wakacyjny weekend dostępnych jest dwa razy więcej noclegów" - powiedział w rozmowie z WP Karol Wiak, ekspert z Nocowanie.pl. Poruszył też temat cen. Są wyższe o dwa, a nawet trzy razy w porównaniu do zwykłego weekendu. Cena za apartament na Żoliborzu czy w centrum miasta wynosi nawet 1000 zł za dobę. "Najdroższa opcja zakwaterowania, to apartamenty w dzielnicy Wola, gdzie trzeba zapłacić ok. 1,4 tys. zł za pobyt dwóch osób za dobę" - dodał Karol Wiak. Zdjęcia z wcześniejszych koncertów Metalliki w Polsce znajdziecie w galerii na górze strony.