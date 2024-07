Szymon Bobrowski od ponad 20 lat jest w szczęśliwym związku ze swoją żoną Aleksandrą - mistrzynią Polski w tańcach latynoamerykańskich. Para wymieniła się spojrzeniami po raz pierwszy w 2000 roku na premierze filmu "Pierwszy milion". Kilka miesięcy później spotkali się ponownie. Już wtedy Bobrowski wiedział, że zakochał się w Troszkiewicz. "Kiedyś spotykałem się z dziewczyną, a teraz żyję z bardzo mądrą kobietą" - mówił swego czasu w rozmowie z "Vivą!". Początki związku nie były łatwe z uwagi na podejście... teściów. Ojciec Aleksandry na początku sceptycznie podchodził do związku swojej córki. Wszystko zmieniło się, kiedy bliżej poznał Bobrowskiego. Pamiętacie Szymona na planie "Magdy M"? Archiwalne zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Szymon Bobrowski musiał zaliczyć test u teściów. Łatwo nie było

"Rodzice wymyślili egzamin złożony z pięciu zadań: rachunkowego, kalamburów, układu równań, testu sprawnościowego i fizycznego. Na tym ostatnim Szymon poległ" - wspominała Aleksandra w wywiadzie dla "Sukcesu". Mimo tego małego potknięcia rok później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w starym wiejskim kościele. "Zawsze byłem zwolennikiem małżeństwa i nocy poślubnej jako najwyższej formy czułości. (...) Dzięki żonie zmieniłem się na lepsze. Nauczyłem się, że w związku decyzje podejmuje się wspólnie" - cytowała aktora "Viva!".

Szymon Bobrowski z żoną Fot. KAPiF.pl

Szymon Bobrowski jest zakochany po uszy w swojej żonie. "Miłość na całe życie"

Aktor ma za sobą kilka nieudanych, krótkich związków. Bobrowski w wielu wywiadach podkreślał, że małżeństwo z Aleksandrą całkowicie go odmieniło. "Wiem, że za każdą fascynację, czy skok w bok zapłaciłbym niewyobrażalną cenę. Nawet kiedy czasem jakaś kobieta bardzo mi się podoba, to wiem, że miłość, rodzina, moje marzenia to są długo budowane fundamenty i nie zniszczę tego, tylko dlatego, że widzę dziewczynę, która wygląda jak Monica Bellucci. A poza tym ja mam w domu wszystko, co jest mi potrzebne do szczęścia. Mam dla kogo żyć. To jest po prostu miłość na całe życie" - czytamy na portalu Świat Seriali. ZOBACZ TEŻ: Ewa Bukowska w wywiadzie "Ja się nie czuję aktorką". Szymon Bobrowski nie wytrzymał i wyśmiał ją na wizji