Agata Duda chciała rozwodu? "Zdarzały się różne spięcia"

Andrzej Duda i Agata Duda są razem naprawdę długo. Uczucie między prezydentem a pierwszą damą zrodziło się jeszcze w czasach szkolnych i zakochani niemal natychmiast zostali parą. Staż małżeński pary prezydenckiej jest naprawdę długi, aczkolwiek jeszcze niedawno głośno mówiło się o kryzysie w związku. Sami zainteresowani na przekór medialnym domysłom wielokrotnie podkreślali, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jak jednak sytuacja wygląda w rzeczywistości? Głos zabrał rozmówca Kamila Dziubki, autora książki "Kulisy PiS".

Andrzej i Agata Dudowie mieli wziąć rozwód? Padły mocne słowa

Współpracownik prezydenta bez ogródek zabrał głos na temat życia małżeńskiego głowy państwa. Okazuje się, że nie zauważył poważniejszych kryzysów i sądzi, że związek Agaty i Andrzeja Dudów absolutnie nie chyli się ku upadkowi. "Niektórzy plotkowali, że Agata złożyła papiery rozwodowe w sądzie, ale nawet jeśli mieli jakieś problemy małżeńskie, to jeszcze przed kampanią w 2015 roku temat ucichł. Miałem okazję obserwować ich z bliska i nigdy nie widziałem scen, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że to jest małżeństwo w kryzysie. Jak to w życiu, zdarzały się różne spięcia, ale nie tego typu" - wyjawił.

Okazuje się, że Agata Duda lubi postawić na swoim. Rozmówca nie pozostawił złudzeń

Agata Duda od 1998 do 2015 roku pracowała w jednym z krakowskich liceów. Uczyła języka niemieckiego. Nic więc dziwnego, że praca w pewnym stopniu przeniosła się na życie prywatne, a także niejako wpłynęła na styl bycia pierwszej damy. "Nie chcę powiedzieć, że Andrzej jest pod jej butem, ale ona jest typem nauczycielki również w codziennym życiu" - wyczytaliśmy w dalszej części. Rozmówca zauważył także, że Agata Duda i Kinga Duda mają bardziej liberalne poglądy, niż prezydent. Więcej zdjęć pary prezydenckiej znajduje się w galerii na górze strony.

Myślę, że w głównym nurcie PiS (Agata Duda - przyp. red.) by się nie zmieściła. Zresztą ona nie bardzo może mieć tego typu poglądy, bo pochodzi z domu, w którym przeważała inna wrażliwość. Ojciec poeta, brat poeta o mocno lewicowym światopoglądzie (...). Córka ma zdecydowanie bardziej liberalne poglądy niż Andrzej. I to jest fakt. Ona mu mówi o różnych rzeczach, stara się go przekonywać do pewnych spraw. Żona zresztą też. Tak było na przykład dwa razy w sprawie lex Czarnek

- wyjawił współpracownik prezydenta w książce "Kulisy PiS".

Agata Duda i Andrzej Duda w 2015 roku Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Wyborcza.pl