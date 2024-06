W styczniu 2019 roku na Instagramie pojawiło się zdjęcie jajka, które ustanowiło rekord polubień. Na ten moment ma 61,1 mln serduszek. W Polsce najbardziej lajkowanym zdjęciem była rodzinna fotografia Wersow, Friza, ich córeczki Mai i dwóch psów. Została udostępniona 27 czerwca 2023 roku i ma dokładnie 1 098 228 polubień (na chwilę publikacji). Twórca internetowy Łatwogang zapragnął ich przebić zdjęciem części ciała.

Tiktoker postanowił pobić rekord lajków. Dodał zdjęcie swojej stopy

27-letni Patryk Garkowski pochodzi z Radomia i zajmuje się muzyką. Współpracował z takimi gwiazdami jak Quebonafide, Boxdel oraz Roksana Węgiel. 24 czerwca na swoim profilu na TikToku udostępnił filmik, na którym informuje, jakiego wyzwania się podjął i dlaczego. Na Instagramie opublikował fotografię swojej stopy.

- Zdjęcie Friza, Mai i Wersow jest w tym momencie najbardziej lajkowanym zdjęciem w historii polskiego internetu. Chcę je przebić zdjęciem mojej stopy. Jeżeli każda osoba, która ogląda tego tiktoka, zostawiłaby tam polubienie, to jest szansa, że przebilibyśmy Wersow i Friza. Obiecuję wam, że jeżeli nam się to uda, to pojadę rowerem do Afryki. Żebyście mieli pewność, że was nie oszukam, to jeżeli mi się to nie uda i nie dotrzymam obietnicy, to usunę swoje konto na TikToku - powiedział.

Łatwogang osiągnął cel. Zdjęcie stopy ma ponad 1,1 mln polubień

Tiktokerowi udało się osiągnąć cel. W momencie pisania tego artykułu fotografia jego stopy miała 1 194 900 polubień. Ta liczba cały czas rośnie, a Łatwogang może liczyć na wsparcie. Do lajkowania zdjęcia zachęcali m.in. Tromba, Mini Majk oraz Julia Żugaj. Pod fotką pojawiło się mnóstwo komentarzy od zaskoczonych ludzi. "Ty jesteś niemożliwy" - napisał youtuber Rezigiusz. "Dziwak" - skwitował raper Young Multi. "Jak już pobijesz ten rekord, lecimy po przebicie jajka" - dodał Piotr Nowak, członek Ekipy Friza.

Łatwogang słynie z oryginalnych pomysłów i nietypowych wyzwań. Ostatnio przeszedł dystans z Warszawy do Krakowa na piechotę, zagrał z Buddą w papier-kamień-nożyce o 20 tys. zł, a przy wjeździe do stolicy postawił billboard "Witamy w Bydgoszczy".