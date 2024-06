Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner od lat są w związku. Zakochani nie afiszują się jednak przesadnie z łączącą ich relacją. Rzadko mówią o uczuciach, nie są też stałymi bywalcami ścianek czy imprez branżowych. Nawet na Instagramie rzadko pozują razem. Teraz jednak uznana aktorka postanowiła pochwalić się w mediach społecznościowych romantycznymi ujęciami z partnerem.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner w Wenecji

Zarówno Magdalena Cielecka jak i Bartosz Gelner na Instagramie pochwalili się, że spędzają czas w Wenecji. Co ciekawe aktorka na Instagramie pokazała sporo więcej niż jej ukochany. Na InstaStories zamieściła nagranie, na którym widać, jak wraz z Gelnerem bawi się na motorówce. W oczy rzuca się nie tylko doskonały humor tych dwojga, lecz także czułe gesty, którymi się obdarzają. Na tym nie koniec. Nieco bardziej spostrzegawcze osoby mogą dostrzec, że na dłoniach Cieleckiej i Gelnera znajdują się dwa identyczne sygnety. Kadry, na których widać wspomnianą biżuterię znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artkułu.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner o łączącym ich uczuciu

Zakochani rzadko publicznie mówią o tym, co ich łączy. Jakiś czas temu aktorka wspomniała jednak o ukochanym na antenie "Pytania na śniadanie", do którego została zaproszona. Z kolei w wywiadzie dla "Zwierciadła" wspomniała o dzielącej ich różnicy wieku (przypomnijmy, że aktorka ma 52 lata, a aktor 36 lat). "Mam pełną świadomość, że on mnie wiekiem nigdy nie dogoni, a ja też na niego nie poczekam. Ale z jakiegoś powodu serce wybrało jego. Nie wartościuję go przez pryzmat wieku, tylko dlatego, jakim jest człowiekiem. Trzeba też oddzielić wiek od dojrzałości, bo to nie jest tożsame. Ktoś starszy może być dzieckiem na wielu poziomach i odwrotnie, to bardzo indywidualne. Moje życie jest tu i teraz, takie. Jestem w nim na całość" - mogliśmy przeczytać. W podobnym tonie wypowiadał się także w programie "Kuba Wojewódzki" Bartosz Gelner. - Widzimy mnóstwo przykładów mężczyzn, którzy mają młodsze partnerki i chwała im za to. Niech każdy sobie robi, co chce. (...) Słyszymy, że wyglądamy jak matka z synem. Magda wygląda, jakby była w moim wieku - podkreślił.