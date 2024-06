Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki znają się od lat. Gdy aktorka zerwała z Antkiem Królikowskim, smutki wypłakiwała w rękaw właśnie Rozbickiemu. Po latach jednak postanowili dać sobie nawzajem szansę i w 2020 roku media obiegły ich pierwsze wspólne zdjęcia, gdzie trzymali się wówczas za ręce.

Julia Wieniawa i tajemnicza wiadomość do Rozbickiego? "Błagam cię"

Informacje o rozstaniu Wieniawy i Rozbickiego wstrząsnęły fanami. Żadne z aktorów jednak nie potwierdzało rozstania, aż do ostatniego eventu - Gali Plejady, podczas którego Julia potwierdziła, że jest singielką. 22 czerwca na jej TikToku pojawiło się nagranie, na którym leży wtulona w poduszkę, a w tle leci piosenka Sabriny Carpenter - "Please Please Please" - ang. "Proszę Proszę Proszę". Słychać wówczas taki fragment:

Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherf***r [ang. Złamane serce to jedno, moje ego to drugie. Błagam cię, nie zawstydzaj mnie, sku******u]

Można zatem podejrzewać, że to ukryta wiadomość Wieniawy do Rozbickiego. Pod filmem zaroiło się od komentarzy. "Potraktuj to jako lekcję, która zaprowadzi cię do tego kto pokocha cię tak na 100 proc. Przytulam"; "Wiem, że obojętnie co by nie napisać - nic nie pomoże poza czasem. Więc życzę, żeby upłynął szybko"; "Jeszcze wszystko będzie dobrze, zadbaj o siebie i trzymaj się"; "Poradzisz sobie ze wszystkim. Jesteś wspaniała, nie zapominaj" - pisali fani.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki. Historia miłości

Związek od pamiętnych zdjęć z 2020 roku trwał, a para, choć nie eksponowała zbyt natrętnie i publicznie swojej relacji, wydawała się być ze sobą szczęśliwa. W 2022 roku jednak nastąpiło rozstanie. Informację o nim Rozbicki i Wieniawa opublikowali na swoich mediach społecznościowych, zapewniając wówczas o "międzygalaktycznej więzi, która ich łączy". Prawie jak w słynnym wywiadzie Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka, którzy twierdzili, że są "ciałem astralnym". Julia i Nikodem wybrali się jednak wtedy na wspólną imprezę Halloweenową, a potem okazało się, że jednak znów są razem. W 2023 roku wyjechali nawet na kurs aktorski do Paryża. Wtedy sprawy się pokomplikowały, ponieważ Rozbicki okazał się najlepszy z grupy wszystkich osób (z całego świata!) obecnych na kursie. To zagwarantowało mu roczne stypendium w szkole Lee Strasberga w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojechał na początku roku. Wtedy w ich związku miało zacząć się psuć, ponieważ, jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, "Julia potrzebuje dużej dawki czułości i atencji". Tymczasem Nikodem świetnie bawi się w USA, gdzie uczy się w jednej z najlepszych szkół aktorskich na świecie, zwiedza i imprezuje z pięknymi koleżankami, jak np. podczas swoich urodzin.