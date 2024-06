Paulina Krupińska od wielu lat jest gwiazdą telewizji, a obecnie sprawdza się w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN". Karierę z mediami zaczynała jednak jako uczestniczka konkursów piękności oraz modelka. Powiązania Krupińskiej z modą widać zresztą gołym okiem - często jest wyróżniana jako jedna z najlepiej ubierających się Polek. Dowód na to mieliśmy w ostatnim odcinku "Dzień dobry TVN".

Ekspert rozpływa się nad stylizacją Pauliny Krupińskiej w "Dzień dobry TVN"

22 czerwca Paulina Krupińska przywitała widzów w letniej i zwiewnej, ale nadal eleganckiej stylizacji. Prowadząca śniadaniówkę miała na sobie kremowy komplet, na który składała się bluzka bez rękawów i luźne, sięgające ziemi spodnie. Prezenterka do tego rozpuściła i lekko zakręciła włosy, a całość dopełniła naturalnym makijażem. Zdaniem modowego eksperta Michała Musiała był to strzał w dziesiątkę. - W sobotni poranek Paulina Krupińska postawiła na bardzo modną stylizację i trzeba przyznać, że wypadła doskonale - mówi nam stylista. Michał Musiał podkreśla, że w stroju Krupińskiej świetnie zagrały dodatki.

Szerokie, dotykające ziemi spodnie to obecnie jeden z najmocniejszych trendów. W połączeniu z kamizelko-marynarką prezentowały się fenomenalnie. Kropką nad i okazał się pasek, który nadal sylwetce doskonałych proporcji, i minimalistyczne sandałki na szpilce. Było nowocześnie i bardzo stylowo

- podsumował. Zdjęcia Pauliny Krupińskiej z "Dzień dobry TVN" znajdziecie w galerii na górze strony.

Paulina Krupińska zdradziła sekret sylwetki

Paulina Krupińska na Instagramie co jakiś czas dzieli się zdjęciami w kostiumie kąpielowym, a fani zalewają ją wówczas pytaniami o to, jak dba o sylwetkę. Prezenterka w rozmowie z portalem Newseria Lifestyle zdradziła, że jej sekretem jest... niekończące się bieganiem wokół dzieci. - Przez trzy lata robienie minimum 13 km dziennie z wózkiem, podnoszenie dzieci, odkładanie, podawanie zabawek. To jest cały czas jedno wielkie cardio, więc geny i aktywny czas spędzany z dzieciakami - zdradziła Paulina Krupińska.