Drużyna prowadzona przez Michała Probierza rozgrywa drugi mecz na Euro 2024. Po przegranej 1:2 z Holandią, reprezentacja Polski będzie starała się wygrać z Austrią. Do kibicowania piłkarzom przygotował się Antek Królikowski, który udostępnił w social mediach zdjęcie z ukochaną i dziadkiem. Wszyscy mieli koszulki z godłem Polski.

Tak Antek Królikowski wspierał "naszych". Jego ukochana też nie zapomniała o meczu

Antoni Królikowski po czasie wrócił do publikowania treści w mediach społecznościowych. Aktor nie zapomniał także o reprezentacji Polski, która rozgrywa drugi mecz na Euro 2024. Tym razem kadra narodowa mierzy się z Austrią i nadal ma szansę na to, by wyjść z grupy. Celebryta postanowił dodać zdjęcie, na którym tuż obok niego pozuje ukochana, a także jego dziadek, o czym wspomniał w opisie postu. "Dziadek Janek mówi 1:0 dla naszych" - czytamy we wpisie.

To zdecydowanie rzadki widok! Aktora nieczęsto można zobaczyć na fotografiach z partnerką - Izą. Para dawno nie publikowała wspólnych ujęć. Cała kibicująca trójka założyła koszulki z godłem, a tuż nad nim widnieje napis "Polska". Ujęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Co ze sprawą rozwodową Królikowskiego i Opozdy?

Rozstanie Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego był niezwykle głośną sprawą. Para rozeszła się tuż przed narodzinami syna, Vincenta. Oboje nie potrafili dojść do porozumienia i wzajemnie obrzucali się brudami w sieci. I choć jak widać, aktor układa sobie życie na nowo, nadal jest mężem Joanny Opozdy. Kolejna rozprawa rozwodowa miała odbyć się 20 czerwca, ale ostatecznie ją odwołano. Zeznawać mieli świadkowie aktorki - m.in. Joanna Krochmalska, która przez jakiś czas związana była z przyjacielem Królikowskiego - Piotrem Liroyem Marcem. Ta relacja zakończyła się równie burzliwie, więc panie mają wiele ze sobą wspólnego. Jak informuje "Fakt", rozprawa nie została przełożona na wniosek aktora, a Opozda nie odniosła się do sytuacji. Według ustaleń tabloidu, kolejne spotkanie na sali sądowej jest zaplanowane na sierpień.

