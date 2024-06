Michał Adamczyk za czasów starej ekipy rządzącej prowadził wiele formatów w TVP. Sprawował ponadto stanowisko dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Była twarz "Wiadomości" ma być zamieszana w nielegalne otwarcie rachunku, na który trafiło ponad 100 milionów złotych. W związku z tym znany prezenter może spotkać się z poważnymi konsekwencjami. Sprawdźcie, czego dowiadujemy się od jednego z dziennikarzy śledczych oraz szefa KRRiT.

Michał Adamczyk zamieszany w nielegalne otwarcie konta? Postanowił zareagować

"Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące próby otwarcia rachunku bankowego w jednym z banków spółdzielczych, na rzecz spółki Telewizja Polska S.A. przez [Michała - red.] Adamczyka i [Tomasza - red.] Owsińskiego z doniesienia likwidatora TVP" - dowiadujemy się od Mariusza Gierszewskiego, który jest dziennikarzem śledczym Radia Zet. Zawiadomienie złożył likwidator TVP S.A, Daniel Gorgosz. Warto zaznaczyć, że wspomniany obok Adamczyka Tomasz Owsiński to były wicenaczelny tvp.info.pl. Wskutek zmiany władzy w Polsce, obaj panowie zostali powołani do zarządu Telewizji Polskiej S.A. Daniel Gorgosz jest zdania, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała w planach przelanie ponad 100 mln zł ze środków abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Szef KRRiT mówi wprost o sprawie, w którą może być zamieszany Adamczyk

"Nie jest prawdą, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała planować przelanie na jakiekolwiek konto 100 milionów złotych. KRRiT zgodnie z uchwałą nr 40/2024 zapobiegającą wydatkowaniu środków z opłat abonamentowych na cele inne aniżeli ustawowe skierowała abonament do depozytu sądowego" - czytamy na X Macieja Świrskiego. Post został umieszczony w kwietniu. Co o sprawie mówił z kolei Michał Adamczyk? - Nielegalna jest likwidacja spółki. Sądy rejestrowe odmówiły wpisu likwidacji i likwidatora. Sporne uchwały zostały przeze mnie zaskarżone. KRRiT przekazała środki do depozytu sądowego. Nie ma możliwości nielegalnej wypłaty z depozytu sądowego" - przekazał w rozmowie z Radiem Zet. Zdjęcia Adamczyka za czasów "Wiadomości" znajdziecie w galerii.