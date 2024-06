Rozstanie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego było jedną z największych medialnych afer ostatnich lat. Para przez kilka miesięcy obrzucała się w sieci wzajemnymi oskarżeniami i prała publicznie brudy. Mimo że aktor już od dawna układa sobie życie z nową kobietą, to małżonkowie nadal nie mają rozwodu. Para aż dwa lata czekała na wyznaczenie terminu rozprawy. Pierwsze spotkanie w sądzie odbyło się na początku roku. Chociaż rozprawa była niejawna, to według doniesień trwała ponad dwie i pół godziny i była pełna emocji. Kolejna rozprawa planowana była na 20 czerwca, ale jak się okazuje, właśnie została odwołana.

Rozprawa Opozdy i Królikowskiego miała się odbyć pod koniec czerwca. Odwołano ją

20 czerwca planowana była kolejna rozprawa rozwodowa Opozdy i Królikowskiego. Tym razem zeznania mieli przedstawić kolejni świadkowie aktorki w tym m.in. Joanna Krochmalska, która była związana z przyjacielem Królikowskiego, Piotrem Liroyem Marcem. Związek Krochmalskiej zakończył się w równie burzliwych okolicznościach, co Królikowskiego i Opozdy, więc panie łączą podobne doświadczenia. Jak donosi "Fakt", do rozprawy nie dojdzie jednak w planowanym terminie. Kolejne spotkanie zwaśnionych małżonków ma odbyć się w sierpniu. Według ustaleń tabloidu nie wiadomo, co było przyczyną przełożenia rozprawy. Jak ustalił "Fakt" nie przełożono jej na wniosek Królikowskiego, a Opozda w żaden sposób nie odniosła się do tych informacji.

Joanna Opozda i Ostrowska-Królikowska spotkały się na proteście przed sejmem

11 czerwca pod sejmem zgromadzili się przedstawiciele polskiego środowiska filmowego, aby zaprotestować wspólnej sprawie. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie wdrożył dyrektywy zapewniającej twórcom filmowym prawa do wynagrodzenia tantiem z internetu. Wśród protestujących pojawiło się wielu aktorów i twórców. W tłumie widziano m.in. Joannę Opozdę. Na proteście aktorka miała okazję spotkać swoją teściową, czyli mamę Antka Królikowskiego, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Od czasu rozstania z aktorem panie łączą dość trudne relacje i raczej unikały swojego towarzystwa. Zobaczcie zdjęcia z protestu.