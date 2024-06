Nie jest tajemnicą, że króla Karola III i jego obecną małżonkę, Camillę od dawna łączy ogromne uczucie. Para poznała się lata temu i od razu między nimi zaiskrzyło. Uczucie było na tyle gorące, że król zdecydował się na romans z Camillą będąc w związku małżeńskim z księżną Dianą. Ta niemal natychmiast zyskała sympatię Brytyjczyków i nie bez powodu do dziś nazywana jest "królową ludzkich serc". Nic więc dziwnego, że do Camilli przylgnęła niepochlebna łatka kochanki i brak sympatii znacznej części społeczeństwa. Okazuje się, że książę Harry do dziś nie wybaczył swojej obecnej macosze. W książce "Ten drugi" określił ją niezbyt ciepłymi słowami.

Książę Harry tak nazywa swoją macochę. Widać, że wciąż ma do niej żal

Książę Harry w swojej biografii opisał wiele faktów z życia rodziny królewskiej i przedstawił je ze swojej perspektywy. Odniósł się zarówno do znanych wszystkim zdarzeń, jak i tych bardziej zakulisowych smaczków. Poruszył także kwestie typowo prywatne i na jednej ze stron znalazł się nawet fragment dotyczący królowej Camilli. Wczytując się w słowa Harry'ego można śmiało stwierdzić, że nie pała on sympatią do swojej macochy.

Willy od dawna żywił podejrzenia co do Drugiej Kobiety, które go dezorientowały, dręczyły, a kiedy te podejrzenia potwierdziły się, poczuł ogromne poczucie winy, że nic nie zrobił, nic nie powiedział, wcześniej

- napisał książę Harry w swojej biografii pod tytułem "Ten drugi".

Książę Harry mówi o Camilli "Druga Kobieta". Nazwał ją tak publicznie

"Druga Kobieta" to określenie, które ma wyjątkowo chłodny charakter i z całą pewnością nie świadczy o dobrej relacji. Jak widać książę wciąż nie pogodził się rzeczywistością i chowa w sobie urazę. Na łamach biografii Harry'ego pojawiła się także informacja, że ani on, ani jego brat William nie byli zadowoleni z decyzji króla Karola III o drugim ślubie. Uroczystość mimo wszystko się odbyła i zwrócone były na nią oczy całego świata. Wszystko zostało zaplanowane z dbałością o najmniejsze detale i podczas oficjalnego wydarzenia nie było mowy o jakiejkolwiek wpadce. Mimo to zadra z przeszłości została.

