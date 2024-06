Andrzej Sołtysik od lat jest w związku z Patrycją Sołtysik, która już niedługo urodzi drugie dziecko pary. Ich syn Stanisław ma już osiem lat. Wcześniej znany dziennikarz był dwukrotnie żonaty. W przeszłości zdecydował się na zmianę wiary. Specjalnie dla drugiej żony przeszedł na islam. Jak teraz wygląda kwestia jego wyznania?

Andrzej Sołtysik przeszedł na islam. Do dziś figuruje jako muzułmanin

Dziennikarz trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Poprzednie dwa małżeństwa skończyły się rozwodami Drugą żoną Sołtysika była Shadia Nugud, która wyznawała islam. Ich wspólne zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Rodzice postanowili wyrazić zgodę na zamążpójście córki jedynie pod warunkiem, że prezenter zdecyduje się zmienić wyznanie. - Przyjąłem imię Rachid, odbyłem nauki u mułły. Chodziłem na nauki ogólne, przedmałżeńskie i takie przygotowujące do przejścia - opowiedział dziennikarz w podcaście "Porażka, czyli sukces". Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Sołtysik wyznał, że nigdy nie praktykował wiary. - Z pokorą przyjmowałem prezenty od moich kolegów, które były dywanikami do rozkładania w różnych miejscach i do modlitwy. To było dawno. Rzecz była tylko statystyczna. Nie byłem praktykującym muzułmaninem - wyjawił. Podkreślił, że według statystyk, nadal jest muzułmaninem, bo nigdy nie zdecydował się przejść na inną wiarę.

Przyjąłem tylko imię. Ale według statystyki nadal pozostaję muzułmaninem, bo nie zrobiłem ponownej konwersji, nie przeszedłem na żadną inną wiarę. Więc gdyby się nad tym zastanowić, to nadal nim jestem

- stwierdził.

Andrzej Sołtysik odniósł się do zasad islamu. Podkreślił zalety

Jak wiadomo, w Polsce przeważającą religią jest katolicyzm, a muzułmanie to zaledwie mały odsetek. Andrzej Sołtysik postanowił opowiedzieć w podcaście, jakie są zalety islamu. - Dbanie o higienę. W islamie nie ma też spowiedzi, rozliczasz się przed Bogiem. Nie potrzebujesz pośrednika, który jest za siatką, jakiegoś księdza. I podoba mi się bardzo architektura religijna islamu - dodał. Odniósł się także do poligamii, która w islamie jest możliwa. - Też mi się podoba. Ale mężczyznę musi być na to stać. Ja posiadałem trzy żony, co prawda nie w tym samym czasie i jak się okazało - nie było mnie na to stać - powiedział żartobliwie, nawiązując do swoich powszednich związków.

