Małgorzata Tomaszewska przez prawie dekadę była prowadzącą "Pytania na śniadanie". Tuż przed porodem prezenterka została zwolniona z TVP2, co wywołało spore kontrowersje. Aktualnie Tomaszewska zajmuje się wychowywaniem córki i syna Enzo, który niedługo skończy siedem lat. Po zwolnieniu z Telewizji Publicznej na jakiś czas zniknęła z sieci, ale niedawno wróciła do mediów społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się kadrami z rodzinnego życia. Niedawno pokazała zdjęcie dziewczynki na wakacjach. "Księżniczka ma relaks" - dodała. Tomaszewska właśnie pokazała się na ściance. To pierwsze oficjalne wyjście prezenterki po narodzinach jej córki.

Małgorzata Tomaszewska wróciła na ściankę. Prezenterka zachwyciła na branżowej imprezie

18 czerwca odbyła się Gala Gwiazd Plejady. Na ściance pojawiło się mnóstwo celebrytów, w tym kilka dawno niewidzianych twarzy. Małgorzata Tomaszewska zaskoczyła swoją obecnością na imprezie. Była prezenterka z uśmiechem pozowała do zdjęć w towarzystwie Aleksandra Sikory, który jest jej kolegą z czasów pracy w TVP. Na imprezę celebrytka wybrała połyskującą, ażurową spódnicę do ziemi w cielistym kolorze, którą zestawiła z prostą białą koszulą z głębokim dekoltem. W takim wydaniu wyglądała olśniewająco. Czyżby powrót na ścianki oznaczał także rychły powrót do pracy? Zdjęcia celebrytki z gali Plejady znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Tomaszewska wzięła się za ćwiczenia. "Robię to codziennie"

Małgorzata Tomaszewska jakiś czas temu zabrała się za odzyskanie dawnej figury sprzed ciąży. W jednym z postów na Instagramie wyjawiła, ile poświęca czasu na ćwiczenia. Jak sama podkreśliła, ilość ruchu dostosowuje do rytmu dnia swojej córki. "Ćwiczę codziennie- jak mała pozwoli, to pływam pięć, sześć basenów. Jeśli nie to po powrocie do domu robię ćwiczenia z aplikacją (15-20 minut). Jak mała ma wyjątkowo zły humor, to biorę ją na ręce i robię z nią przysiady plus unoszenia rąk w górę i na boki (mała to uwielbia i od razu mamy zabawę). Wiem, że bywają nieprzespane noce- sama ostatnio mam pobudki co godzinę na jedzenie, ale staram się, żeby tę aktywność wykonywać codziennie" - napisała na Instagramie.