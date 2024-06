Nie da się ukryć, że Anna Lewandowska jest niezwykle zapracowaną osobą. Od lat intensywnie trenuje, angażuje się w nowe projekty, rozwija liczne biznesy, a życie zawodowe łączy z wychowywaniem córek. Mimo to "Lewa" znajduje czas na kontakty towarzyskie, które, jak zresztą często podkreśla, są dla niej bardzo ważne. Jedną z najlepszych przyjaciółek Lewandowskiej jest Aleksandra Dec, która żonę piłkarza zna jeszcze z czasów występów w reprezentacji Polski karate.

Aleksandra Dec obchodzi urodziny. Piękne słowa Anny Lewandowskiej

Aleksandra Dec, podobnie jak Anna Lewandowska, jest sportsmenką. Dziś jednak zajmuje się nie tylko treningami. Dec jest specjalistką od marketingu, a z "Lewą" łączą ją także kwestie zawodowe. Przyjaciółka trenerki jest jedną z członkiń jej Healthy Teamu. Panie od lat łączy bliska przyjaźń, co można podejrzeć w instagramowych postach. 18 czerwca Aleksandra Dec obchodzi urodziny, co "Lewa" odnotowała w uroczym poście.

Masz najlepszego przyjaciela? Ja mam! I ta przyjaźń jest wyjątkowa. Dzisiaj moja Ola Dec ma urodziny! Kocham cię całym sercem. Życzę wszystkim takiej przyjaciółki!

- napisała trenerka.

Anna Lewandowska otwiera nowy biznes

To jednak niejedyna ważna wiadomość, którą Anna Lewandowska podzieliła się z fanami tego dnia. W kolejnym poście trenerka poinformowała, że otwiera nowy biznes. "Od kilkunastu miesięcy pracowaliśmy nad czymś wyjątkowym, a dziś w końcu mogę się tym z wami oficjalnie podzielić!" - czytamy. Jak się okazuje, "Lewa" stworzyła w Barcelonie własne studio sportowe. Anna Lewandowska przekazała, że miejsce ma łączyć wszystkie jej pasje: "fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia". Do postu zostało dołączone wideo pokazujące drogę trenerki do miejsca, w którym dziś się znalazła. Nagrania rozpoczyna się uroczymi kadrami z dzieciństwa małej Ani, która trenuje karate. Następnie widać ujęcia z treningów tego sportu, przez ćwiczenia i ujęcia tańczącej "Lewej". "Od najmłodszych lat sport odmieniał moje życie. Nauczył mnie dyscypliny, poświęcenia, tego, jak codziennie nad sobą pracować, aby stawać się najlepszą wersją siebie" - czytamy na ujęciach. Screeny, na których widać małą "Lewą", znajdziecie w galerii na górze strony.