Doda przez jakiś czas unikała TVN-u jak ognia. Spekulowano, że powodem są wypowiedzi na temat jej rodziny. Przypomnijmy, że w programie "Na językach" w negatywny sposób wypowiadano się o ojcu i bracie piosenkarki. Sprawa trafiła nawet do sądu. Proces wygrała wokalistka. Doda w tamtym czasie przestała być zapraszana do programów stacji. - Od ponad ośmiu lat jestem zbanowana w telewizji (...) za to, że nie pozwoliłam obrażać mojej rodzinie na jej antenie - mówiła Doda podczas jednego z festiwali. Tak się złożyło, że na TVN-ie emitowane są coroczne Bestsellery Empiku. Wróćmy na chwilę do 2022 roku. Na wydarzeniu w tamtym roku zwyciężył film, którego producentką była Doda. Co było dalej?

Doda wyszła na scenę, choć nie została wywołana. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co się szykuje

Na gali Bestsellerów Empiku w 2022 roku wiele gwiazd zgarnęło nagrody. Statuetką uhonorowany został również film "Dziewczyny z Dubaju", który wzbudzał wiele kontrowersji. Maria Sadowska była jego reżyserką, a Doda - producentką. Co ciekawe, na scenę po odebranie nagrody została wywołana pierwsza z kobiet. Sadowska namówiła jednak Dodę, aby ta wyszła z nią. Wtedy się zaczęło. Reżyserka powiedziała swoją przemowę.

Chciałam powiedzieć, że kobiety potrafią i potrafią też być solidarne, dlatego też zaprosiłam tutaj Dodę, która jest moją producentką i z którą razem zrobiliśmy ten film. Przede wszystkim dziękujemy państwu, bo bez was nie będziemy mogli dalej robić filmów. Wzruszyłam się, dziękuję

- mówiła. Wydawać by się mogło, że wtedy przyszła kolej na Dodę. Niespodziewanie osoby, które wręczały nagrodę zabrały głos i pożegnały się z gwiazdami. Jaka była reakcja Dody? Wszyscy byli w szoku. - To ja nie mogę nic powiedzieć? Mogę coś powiedzieć, czy nie? Nie? To dobrze, dziękuję - mówiła bez wahania. Po więcej zdjęć Dody zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Po nietypowej sytuacji na Bestsellerach Empiku Doda zabrała głos. Jej komentarz nie był długi, ale za to dosadny

Doda była oburzona zachowaniem organizatorów gali. Nie zostawiła tego bez komentarza. Najpierw podkreśliła, że była zszokowana, że film w ogóle zwyciężył. Niestety, nie miała możliwości, aby powiedzieć coś ze sceny. "Niestety nie miałam szansy podziękować na scenie w wyniku bardzo niezręcznej sytuacji. Nie wiem, jak to skomentować, chyba brak komentarza będzie najlepszym, co można zrobić w obecnej chwili. Cieszmy się (z nagrody - przyp. red.) - napisała w sieci po incydencie. ZOBACZ TEŻ: Doda miała konflikt z Mariną, później jej broniła. "Jaki pojazd po niej robili w trakcie ciąży..."

