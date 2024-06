Polski projektant i jego partner zostali rodzicami trojaczków. "Na OIOM-ie spędziliśmy 81 dni"

Michał Gilbert Lach stworzył markę Bohoboco. Podbijał zarówno polski, jak i zagraniczny rynek. Obecnie ma własną linię perfum, które można kupić w wielu krajach m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie projektant obecnie mieszka razem z partnerem Marcinem Łaskim. Niedawno świętowali pierwszy Dzień Ojca (tam obchodzony jest wcześniej), bo zostali rodzicami trojaczków. Michał Gilbert Lach opisał ich historię w poruszającym poście.

Michał Gilbert Lach z partnerem wychowują trojaczki

Dzieci przyszły na świat 8 lutego 2024 roku, jednak para dopiero teraz zdecydowała się ujawnić to światu. "Dziś chcielibyśmy podzielić się z wami największą radością, jakiej kiedykolwiek doświadczyliśmy - narodzinami naszych wspaniałych dzieci. Ponad dwa i pół roku temu wyruszyliśmy w tę niezwykłą podróż, realizując nasze najskrytsze marzenie i wewnętrzną potrzebę. Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że nasze serca zostaną pobłogosławione takim cudem jak trojaczki. To naprawdę magiczne, dar od wszechświata" - napisali Michał Gilbert Lach i jego partner na Instagramie.

W dalszej części wpisu poinformował, że nie obyło się bez trudności. Trojaczki spędziły pierwsze tygodnie życie na oddziale intensywnej terapii. "Choć dzieci przyszły na świat 8 lutego, dopiero teraz możemy śmiało podzielić się z wami tą niesamowitą wiadomością. Nasza podróż była pełna wyzwań, obaw o zdrowie i życie naszych dzieci, ale także pełna nadziei i determinacji" - czytamy.

Na OIOM-ie spędziliśmy 81 dni. Teraz gdy w końcu jesteśmy w domu, czujemy się spokojniejsi co do przyszłości i zdrowia naszych dzieci

- dodali. Zwrócili się do organizacji, które przyczyniły się do tego, że mogli zostać rodzicami, a także podziękowali surogatce. "Twoja odwaga i to, co dla nas zrobiłaś, są nieocenione" - napisali. Dzieci otrzymały imiona Charlotte Sophie, Julian Fryderyk i Fryderyk Julian. Zdjęcia pary i trojaczków znajdziecie w galerii na górze strony.

W komentarzach nie brakuje słów wsparcia od osób z polskiego show-biznesu. "Piękna podróż. Piękna historia. Wspaniale, że w nią wyruszyłeś i tak odważnie. Szczęścia wam życzę" - napisała Aneta Kręglicka. "Coś wspaniałego!!! Gratulacje" - dodała Magda Steczkowska. "A jakie imiona cudne. Gratulacje" - dołożyła Karolina Malinowska.