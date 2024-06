To pierwszy mecz Polaków na Euro 2024. Z całego kraju płyną słowa wsparcia dla naszej reprezentacji. Dopiero co post z biało-czerwoną koszulką wrzuciła Anna Lewandowska. Teraz czas przyszedł na Marinę. Piosenkarka dodała urocze zdjęcie ze swoją rodziną. "Kibicujemy Polsce. Do Boju" - pisała. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. Spójrzcie, jak szybko rośnie syn Szczęsnego! Fotografię znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Marina opowiada o swojej drugiej ciąży

Wojciech Szczęsny i Marina na zdjęciu z synem. Uwagę przykuwa coś jeszcze

Piosenkarka postanowiła wrzucić zdjęcie bezpośrednio ze stadionu. Na ujęciu widzimy rozpromienionego Szczęsnego, który trzyma na rękach swojego pierworodnego. Obok stoi Marina w obcisłej zielonej sukience, która uwydatnia już sporych rozmiarów brzuch. Widać, że ciąża służy wokalistce. Pod postem zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanów. "Piękna rodzinka. Zawsze z klasą. Do boju!", "Szczęsny, broń!", "Trzymamy kciuki. Cudownie wyglądacie", "Prześliczna rodzinka" - pisali oczarowani. Niedawno Marina urządziła baby shower, na którym zdradziła płeć dziecka. Już wiadomo, że młodzi rodzice spodziewają się dziewczynki!

Marina poszła "na noże" z internautką. Chodzi o jej nową piosenkę

Jakiś czas temu żona Wojciecha Szczęsnego wrzuciła do sieci swój nowy utwór zatytułowany "Baby Mommy". Z tej okazji na profilu gwiazdy pojawiło się nagranie z bramkarzem, które miało wypromować nowy singiel. Pod postem nie zabrakło komentarzy wiernych fanów. "Jesteście jedną z najfajniejszych znanych par i cudowną rodzinką w ogóle. Ciebie Marinka można słuchać bez końca, anielski głos, jeden z najlepszych w Polsce" - czytamy pod wpisem. Niestety, utwór nie wszystkim przypadł do gustu. Jedna z obserwatorek napisała, że piosenkarka śpiewa "bardzo niewyraźnie". Internautka nie musiała długo czekać na odpowiedź Mariny. "Kochanie, jest bardzo wyraźnie, tylko trzeba znać angielski, na YouTubie masz lirycs video" - skontrowała młoda mama. A wy co myślicie o nowym utworze Mariny? ZOBACZ TEŻ: Marina ma trudności w drugiej ciąży. Nie o wszystkim mówi fanom. "Myślałam, że już wszystko wiem"