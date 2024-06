W ostatnim czasie wiele mówi się o związku Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Artyści są małżeństwem od 2008 roku, ale podczas jednego z wieczorów w Studio Buffo Józefowicz wyznał, że od kilku tygodni nie są już razem. W tym czasie Natasza zaczęła promować nowy teledysk z udziałem włoskiego amanta Gaetano Arena. Nie mamy pewności czy Józefowicz zażartował, czy może jest zazdrosny o dużo młodszą żonę. Postanowiliśmy spytać wokalistkę, jak poznała włoskiego aktora i modela.

Urbańska wypatrzyła w sieci przystojnego modela. "Lubimy ten sam styl"

Najnowszy teledysk Nataszy Urbańskiej do piosenki "Shed a light" miał swoją premierę 13 czerwca. Na planie towarzyszył jej Włoch. Wokalistka wyznała nam, że aktora do swojego klipu wypatrzyła w internecie.

- Do teledysku "Shed a light" szukaliśmy postać z internetu. Utwór jest anglojęzyczny więc zaprosiłam influencera z Włoch do udziału w klipie. Gaetano zaczęłam obserwować ze względu na jego kontent modowy. To zabawne, ale lubimy ten sam styl. Ma milionowe zasięgi, pomyślałam, a czemu nie on - podkreśliła Natasza w rozmowie z Plotkiem. Piosenkarka dodała, na co zwróciła największą uwagę. - Klip miał przywoływać letnie wspomnienia, a takie właśnie jest podejście Włochów do życia. Luz, otwartość, bijące ciepło, na tym mi zależało i to się udało uzyskać - dodała Natasza Urbańska. Ujęcia z teledysku znajdziesz w galerii na górze strony.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Natasza Urbańska była jurorką w programie "The Voice Kids". 28 czerwca ma wystąpić na gali "Miss Polonia", która będzie transmitowana w TVP. Jak udało się ustalić naszemu redaktorowi, Bartoszowi Pańczykowi, wcześniej prowadzono rozmowy w tej sprawie z Edytą Górniak, ale władze stacji się z tego wycofały. Piosenkarka ma mieć bana w stacji, ponieważ zbyt często śpiewała dla Jacka Kurskiego. Górniak nie została zaproszona na tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Nie może też liczyć na zaproszenie do jury w kolejnej edycji "The Voice of Poland".