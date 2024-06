Fagata dała się poznać jako influencerka. Agata Fąk, bo tak naprawdę się nazywa, zyskała popularność jako partnerka youtubera Stuarta Burtona. O 23-latce zrobiło się głośno również w mediach, gdy na jaw wyszła afera Pandora Gate z udziałem Stuu. Wokół kobiety pojawiło się sporo kontrowersji. Fani zarzucali jej, że kryła swojego byłego partnera, pomimo tego, że miała wiedzieć, co zrobił. Obecnie Fagata działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją niecałe dwa miliony użytkowników. Jakiś czas temu 23-latka założyła również konto na platformie dla dorosłych, za co wylało się na nią morze hejtu. Ostatnio opublikowała wymowny post. Wygląda na to, że jej związek dobiegł końca.

Fagata rozstała się z chłopakiem? Zapłakane zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości

Fagata od jakiegoś czasu była w relacji z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim. Youtuber i zawodnik Clout MMA często pokazywał ujęcia ze swoją partnerką. Kobieta podkreślała, że jest bardzo zakochana. Czy to jednak koniec miłości? Wszystko na to wskazuje. 23-latka opublikowała wymowne zdjęcie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Była zapłakana. Fani w komentarzach próbowali ją pocieszać. Ponadto, na głównym koncie influencerki pojawiła się nietypowa obietnica. "No to teraz będzie mocniejszy kontent na niebieskiej stronie. Trzeba nadrobić" - napisała w sieci, podkreślając, że chodzi o platformę OnlyFans. Dodała również odważne zdjęcie. Udostępniła też piosenkę pt. "Miłość boli". Myślicie, że to już koniec pomiędzy Fagatą i Lizakiem? Zdjęcia zapłakanej Fagaty znajdziecie w galerii na górze strony.

Fagata zagościła u Kuby Wojewódzkiego. Mówiła o swoim przyszłym potomstwie

Jakiś czas temu Fagata zagościła u Kuby Wojewódzkiego. W programie opowiedziała między innymi o swojej przyszłości. Kobieta wyznała, że planuje założyć rodzinę. Martwi się jednak, że ze względu na działalność na platformie dla dorosłych, jej przyszłe potomstwo może ponieść tego konsekwencje. - Nie boisz się tego, że - bo chcesz, mieć rodzinę - ta słynna mantra, która brzmi jak złowieszcza przepowiednia, że w internecie nic nie ginie, któregoś dnia twój syn cię zawoła i powie: "mama, jaka piękna pupa" - zaczął bez wahania Wojewódzki. Fagata nie owijała w bawełnę. - Boję się trochę, ale też nie wiem, czy będę chciała żyć w Polsce - skwitowała influencerka. Szczegóły na temat wywiadu znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Polsat nie uczy się na błędach? Najpierw Kaźmierska, a teraz... Fagata? Jest komentarz!