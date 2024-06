Krystyna Janda od jakiegoś czasu jest na emeryturze. Nie można jednak powiedzieć, że to zwyczajne, spokojne życie emeryta. Aktorka prowadzi własną firmę kosmetyczną i dwa teatry, które cieszą się niemałą popularnością. Należy również wspomnieć o fundacji, której celem jest "wspieranie i upowszechnianie kultury polskiej w Polsce oraz jej promocja poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej". W wolnych chwilach aktorka uwielbia przesiadywać w swoim domu. Wrzuca wtedy do mediów społecznościowych klimatyczne zdjęcia, które przyprawiają o zawrót głowy. Tym razem padło na kuchnię. Zdjęcia, którymi tak się wszyscy zachwycają, znajdziecie w galerii na górze strony.

Krystyna Janda pochwaliła się kuchnią. Wykonał ją przyjaciel

Już na pierwszy rzut oka widać, że to pomieszczenie, w którym często się przesiaduje. Mnóstwo urządzeń, przypraw i dodatków. Przy jednej ze ścian stoi ogromny kredens z talerzami, filiżankami i czajnikami. Wszystko wykonane jest z drewna. Jak pisze Janda, kuchnia została zrobiona 30 lat temu przez przyjaciela malarza - stolarza. Pomieszczenie przypadło do gustu internautom. "O rany jaki cudowny klimat. Tam jest dusza! Aż czuć zapach tego domu. Uwielbiam takie właśnie miejsca, a nie takie, które są jak laboratorium medyczne", "Ach, już takich kuchni nikt nie robi. Cudna!", "Kuchnia, która była świadkiem niejednego. Kuchnia, która żyje. Piękność" - pisali zachwyceni. A co wy o niej uważacie? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Krystyna Janda nie zamierza na razie rezygnować z pracy

W jednym z wywiadów aktorka przyznała, że całkowite przejście na emeryturę nie jest dla niej. - Uważam, że jestem za dobrą aktorką, żeby nie grać. Jestem w formie. Umiem opowiedzieć niektóre rzeczy tak, że to widza dotyka. Kiedy gram "Zapiski", wydaje mi się, że byłoby żal, gdybym poszła na emeryturę. Oczywiście, ktoś mógłby mnie zastąpić, ale interpretacja różniłaby się od mojej - mówiła swego czasu w rozmowie z "Panią". ZOBACZ TEŻ: Zszokowana widzka pyta Jandę o odchody na scenie. Aktorka zareagowała. "Pani zapamiętała tylko kupę"

